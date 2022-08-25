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FBI突襲川普海湖莊園 拜登首度表態：事前不知情

班艾佛列克出售洛杉磯莊園 開價3000萬元

編譯組／綜合報導
好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck），以3000萬元價格，在里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）附近一棟傳統風格的莊園掛牌上市。（Google Earth）
好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck），以3000萬元價格，在里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）附近一棟傳統風格的莊園掛牌上市。（Google Earth）

洛杉磯時報報導，好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck），計畫以3000萬元出售其位於洛杉磯西邊沿海的富裕社區，寶馬山花園（Pacific Palisades）里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club）附近一棟傳統風格莊園。

若他以此價格成功售出，將是今年迄今為止，沿海社區第三高交易價格。目前售價奪魁者，為美國流行天團魔力紅（Maroon 5）主唱萊文（Adam Levino），他在5月以5100萬元賣出其三畝大院。

班艾佛列克於2018年，以1900萬元買下該佔地半畝的物業，有主屋與賓館，七房九浴。自從與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）結婚後，這對夫婦一直在西區附近尋找豪宅。

富豪艾里森豪宅 1.45億上市

億萬富豪艾里森（Larry Ellison）以1億4500萬元價格，將他位於北棕...
億萬富豪艾里森（Larry Ellison）以1億4500萬元價格，將他位於北棕櫚灘（North Palm Beach）珍貴房產掛牌出售。（Daniel Petroni）

甲骨文公司（Oracle）共同創辦人、億萬富豪艾里森（Larry Ellison）正以1億4500萬元價格，將他位於北棕櫚灘（North Palm Beach）珍貴房產掛牌出售，相較去年8000萬元的買價大幅躍升。

若他成功以該價格售出，將是該地區有史以來最高的住宅交易。該莊園臨水面達563呎，佔地6.5畝，是南佛羅里達州市場上最大的海濱物業。

East End Studios將建工作室

East End Studios的ADLA Campus。（Grimshaw）
East End Studios的ADLA Campus。（Grimshaw）

East End Studios 22日向洛市提交申請，計畫在第六街和阿拉米達街（Alameda streets）的15畝土地上興建一工作室，串流媒體服務和其他娛樂創作者，將可在那製作電視節目與電影。

這計畫將包含16個攝影棚，East End Studios的 ADLA Campus將成為目前籌備中較大的計畫之一。

班艾佛列克 洛杉磯 三高

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