我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
專業會計師特別提醒，要預防「身分盜竊」問題。（Getty Images)
專業會計師特別提醒，要預防「身分盜竊」問題。（Getty Images)

今年報稅季雖已結束，但民眾也需要早早規劃，為明年報稅做準備。總結上半年報稅季現象，會計師葉俊麟及施啟祥分別提出各自的建議。葉俊麟指出，今年報稅中有很多「身分竊盜」問題，國稅局為此設置了專門的報稅編號，民眾可以申請。施啟祥則提醒，暑期打零工的學生如果收入未滿1000元，無需繳納「工資預扣稅」，要和老闆先溝通好。

葉俊麟表示，就民眾自身而言，「一定要提前防範，不要等到事情發生了再補救」。他建議民眾訂閱credit bureau，一旦有不正常訊息出現，會發送警告郵件給訂閱者，可提前防範風險。

對於很多學生暑期打零工，施啟祥提醒，在報稅時，先要確定學生是獨立報稅還是和父母合併申報，老闆一般會先幫員工繳納預扣稅，但這時候就有個問題，例如只是在奶茶店打個暑期工，通常收入不滿1000元，不需要報稅。但很多父母在年初報稅時會發現，稅已經被預扣了，想要退稅就要申請，但這都是報稅的成本，例如交付給會計師的費用，最終可能是費用比收入還多。因此，暑期打工前需要提前和老闆溝通，如果收入未滿1000元，就無需繳納「工資預扣稅」。

兩位會計師都提及科技發展正影響政府查稅的方向。葉俊麟表示，政府未來查稅會越來越嚴格，例如拜登政府規定Venmo、PayPal和Cash App等支付平台對一年內超過600元的交易，必須向國税局報告，這意味著，明年的報稅季很多納稅人會收到這些平台寄來的1099-k表。他提醒，這項規定讓很多一、二十年都沒報房租收入的房東都曝光了，因此對於用於商業途徑的轉帳，納稅人一定要悉數上報。

施啟祥建議，如果真的在做買賣，或提供有償服務，不要懷著僥倖心理，但這不包括賠本的生意。他表示，國稅局注重的是「錢從哪裡來」，在註冊venmo的時候，若只是家庭和朋友間的互相轉帳就沒關係，但如果有多人多次轉帳，那就容易引起國稅局的注意，「電子支付是一個時代趨勢，國稅局也希望規範電子化支付」。

施啟祥也提醒民眾，儘量不要把自己的社安號碼洩露給別人，國稅局不會發郵件或打電話聯繫納稅人，一般都是寄信。特別需要注意的是，和會計師之間如果有稅務文件的往來，最好不要用電子郵件，比如在需要申請貸款時，問會計師要去年稅表，可要求會計師用portal系統發送，或親自去拿，因為電子郵件很容易被駭客攻擊。施啟祥補充，國稅局正在加強保護律師和會計師的信息安全，以此保護大量客戶的資料。

報稅 國稅局 拜登

上一則

加州擬徵購槍稅 稅率10%

下一則

世報嗨中秋 福爾摩沙小分隊 舞出年輕台灣味

延伸閱讀

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣
被騙赴柬埔寨打工淪「豬仔 」 40越南人跳河逃生

被騙赴柬埔寨打工淪「豬仔 」 40越南人跳河逃生
暑期工作

暑期工作
卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報

卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報
卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報

卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

熱門新聞

監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰