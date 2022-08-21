學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」

專業會計師特別提醒，要預防「身分盜竊」問題。（Getty Images)

今年報稅 季雖已結束，但民眾也需要早早規劃，為明年報稅做準備。總結上半年報稅季現象，會計師葉俊麟及施啟祥分別提出各自的建議。葉俊麟指出，今年報稅中有很多「身分竊盜」問題，國稅局 為此設置了專門的報稅編號，民眾可以申請。施啟祥則提醒，暑期打零工的學生如果收入未滿1000元，無需繳納「工資預扣稅」，要和老闆先溝通好。

葉俊麟表示，就民眾自身而言，「一定要提前防範，不要等到事情發生了再補救」。他建議民眾訂閱credit bureau，一旦有不正常訊息出現，會發送警告郵件給訂閱者，可提前防範風險。

對於很多學生暑期打零工，施啟祥提醒，在報稅時，先要確定學生是獨立報稅還是和父母合併申報，老闆一般會先幫員工繳納預扣稅，但這時候就有個問題，例如只是在奶茶店打個暑期工，通常收入不滿1000元，不需要報稅。但很多父母在年初報稅時會發現，稅已經被預扣了，想要退稅就要申請，但這都是報稅的成本，例如交付給會計師的費用，最終可能是費用比收入還多。因此，暑期打工前需要提前和老闆溝通，如果收入未滿1000元，就無需繳納「工資預扣稅」。

兩位會計師都提及科技發展正影響政府查稅的方向。葉俊麟表示，政府未來查稅會越來越嚴格，例如拜登 政府規定Venmo、PayPal和Cash App等支付平台對一年內超過600元的交易，必須向國税局報告，這意味著，明年的報稅季很多納稅人會收到這些平台寄來的1099-k表。他提醒，這項規定讓很多一、二十年都沒報房租收入的房東都曝光了，因此對於用於商業途徑的轉帳，納稅人一定要悉數上報。

施啟祥建議，如果真的在做買賣，或提供有償服務，不要懷著僥倖心理，但這不包括賠本的生意。他表示，國稅局注重的是「錢從哪裡來」，在註冊venmo的時候，若只是家庭和朋友間的互相轉帳就沒關係，但如果有多人多次轉帳，那就容易引起國稅局的注意，「電子支付是一個時代趨勢，國稅局也希望規範電子化支付」。

施啟祥也提醒民眾，儘量不要把自己的社安號碼洩露給別人，國稅局不會發郵件或打電話聯繫納稅人，一般都是寄信。特別需要注意的是，和會計師之間如果有稅務文件的往來，最好不要用電子郵件，比如在需要申請貸款時，問會計師要去年稅表，可要求會計師用portal系統發送，或親自去拿，因為電子郵件很容易被駭客攻擊。施啟祥補充，國稅局正在加強保護律師和會計師的信息安全，以此保護大量客戶的資料。