專家：利率漲 房市冷卻 買家入場好時機

房產經紀認為，雖然今年利率大漲，卻是買家入場的最好時機。（記者邵敏／攝影）

貸款利率 增加，讓南加很多房產市場上的買家望而卻步，但有人算了一筆帳，結果顯示雖然今年利率大漲，卻是買家入場的最好時機。

洛杉磯一名不願透露姓名的房產經紀，在社交媒體群裡分享看法。她認為，去年是賣方市場，幾乎每幢房子都要加價搶房才能到手，剛需房加價10萬元以上的情況比比皆是，開價60萬元的房子最終70萬元才能幸運買到。

這位房產經紀算了一下，對於一套60萬元加價到70萬元的房產來說，如果首付兩成、貸款80%，也就是貸款56萬元，按照去年的利率3.25%計算的話，每月需還款2437元左右，產業稅按照1.25%計算的話，平均每月是729元左右。但今年的房產市場開始冷卻，基本上不用加價便可到手，不少賣家甚至願意降價出售。這位經紀指出，同樣對於一套60萬元的房產來說，貸款80%就是48萬元，按照今年的高利率5.75%來計算，每月還款需要2801元，1.25%產業稅平攤到每月是625元。

相比去年，現在每月還貸需多付364元，但產業稅少付了104元，也就是說實際上每月多支出260元，每年多支出3120元。這位房產經紀表示，「從南加房產市場過去多年的實際情況來看，哪怕以後的市場沒有去年那麼瘋狂，但每年房子穩定漲價肯定不止3000元，更何況利率總會降低，到時候還能重貸，而產業稅則是基於買價計算，因此利率的影響真沒有想像中那麼可怕。」

房產經紀陳媛媛也持同樣觀點，她說凡事都有兩面性，很多買家現在因為高息暫緩買房腳步，但另一方面也意味著，目前的搶房競爭沒有之前激烈，「如果此時能爭取到好房價 ，每月多出200-300元的利息差，一年多付2400-3600元，用一年幾千元的利息差，買到少加幾萬甚至十幾萬的好房價，豈不是更划算。」

陳媛媛認為，利息可以通過重貸調整，而先爭取到房子的好價格，才是未來房子增值時能賺取的大利潤，「大家都在等降息再進場，屆時不又是搶房大戰？利息和房屋價格往往成反比，利息降低，房子就要上漲。」她同時指出，未來如何發展不得知，但長時間的高息一定會影響美國經濟，利息遲早要降，先爭取到好價格才是真便宜，而且買房也是抵制通貨膨脹的好辦法，該出手時就出手。

RE/MAX 2000 Realty房產經紀Jennifer Ying Tan表示，從某些角度來說，現在確實是入場好時機，但要因人而異，具體看每個人的經濟收入、家庭狀況而定。Jennifer指出，7月暑期房源增多，利息上調導致銷售量和房價都在往下調整，雖然7月加息75個基本點，但30年固定貸款利息反而略有下調。Jennife說：「我發現現在市場上買家其實非常多，只要房價和利息稍有調整，他們就會毫不猶豫出手。」