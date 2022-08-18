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舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

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明星豪宅漲價再出售 「美國偶像」製片人開出4倍價

編譯組／綜合報導
164畝大的Villa San-Juliette酒莊。（PM Luxury Homes／TriMotion Media）
164畝大的Villa San-Juliette酒莊。（PM Luxury Homes／TriMotion Media）

洛杉磯時報報導，「美國偶像」（American Idol）製片人沃里克（Ken Warwick）和萊斯戈（Nigel Lythgoe）結束舊金山試鏡之旅後，沿著太平洋公路行駛，停在帕索羅布斯（Paso Robles）。兩人於2005年，以500萬元價格在該處買下164畝土地，並在接下來五年，創建一個名為Villa San-Juliette的托斯卡納風格葡萄莊園，如今他們希望以2200萬元價格售出。

「美國偶像」製片人沃里克（左）和萊斯戈（右）。（Villa San-Juliet...
「美國偶像」製片人沃里克（左）和萊斯戈（右）。（Villa San-Juliette）

蓋利基別墅 多位明星曾接手

以「宅男行不行」（The Big Bang Theory）角色聞名的演員蓋利基（Johnny Galecki），計畫以1190萬元價格，將興建於1920年代，位於好萊塢山（Hollywood Hills）的西班牙風格別墅售出。

去年他以每月4萬5000元價格將該屋出租。

蓋利基在2015年，以920萬元購買這座房產。在此之前，喜劇影星史提勒（Ben Stiller）擁有該房產十年，2011年，以732萬5000元賣給動作明星斯坦森（Jason Statham），之後由蓋利基接手。

演員蓋利基計畫以1190萬元價格將其位於好萊塢山西班牙風格別墅售出。（Hilto...
演員蓋利基計畫以1190萬元價格將其位於好萊塢山西班牙風格別墅售出。（Hilton & Hyland）

美國歌姬佩芮 賣比佛利豪宅

美國歌姬佩芮（Katy Perry）甫以1800萬元賣出位於比佛利克雷斯特（Beverly Crest）的主屋，與其在2017年購買的價格相同。

2020年，她與未婚夫布魯姆（Orlando Bloom）一起搬到蒙特西托（Montecito），斥資1420萬元的九畝大院，此次售出比佛利豪宅並不令人意外。

該豪宅興建於1950年代，此後進行更新。主屋面積5400平方呎，巨型大門通向四分之哩車道，兩旁綠樹林蔭，隱密性十足。

美國歌姬佩芮甫以1800萬元賣出位於比佛利克雷斯特主屋。（Hilton & Hy...
美國歌姬佩芮甫以1800萬元賣出位於比佛利克雷斯特主屋。（Hilton & Hyland）

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