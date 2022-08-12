我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

本周貸款利率 繼續上升

記者李雪／綜合報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

本周利率繼續上升。全球市場的投資者正在應對通膨壓力、衰退風險和央行緊縮週期，幾家大公司出現投資虧損。隨著新經濟數據的發布，國內經濟衰退的想法可能會成為現實。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，由於今年利率攀升得如此之快，許多人對經濟衰退影響導致的房地產市場崩盤表示擔憂，但這種擔憂可能是不必的。就像聯邦住宅金融管理局(FHFA)和史坦普Case Shiller指數一樣，數據和分析公司Black Knight的5月數據顯示同比升值，但看起來仍不會低於20%太多。19.3%是官方統計（Case Shiller仍超過20%，FHFA已降至18.3%）。

而9日發布的數據顯示，6月減速幅度更大，年增速降至17.3%。雖然這是自1970年代開始紀錄以來的最大跌幅，但至少有一個非常重要的警告。簡而言之，那就是導致這些下跌的價格增長，也創下了紀錄，因此任何遙不可及的快速恢復正常最終都會產生巨大的下跌。

所以可以看到，自去年以來，房地產的價格增長已經從疫情後的激增至開始放緩。然而即使房地產升值放緩，需求仍然強勁，像是2008年房地產危機的重演不太可能。

房地產 投資 利率

上一則

世報線上講座／尋找美國未來科技、商業、E-Sports領袖

下一則

西裔捲餅攤販 白人2個月騷擾4次

延伸閱讀

專家：絕不可追逐當前升勢

專家：絕不可追逐當前升勢
就業報告強勁 銀行升科技跌

就業報告強勁 銀行升科技跌
特斯拉股票一拆三 過關

特斯拉股票一拆三 過關
美國經濟衰退烏雲迅速變淡？至少美股投資人是這麼認為

美國經濟衰退烏雲迅速變淡？至少美股投資人是這麼認為
美股創2020年最大單月漲幅 如今卻該擔心Fed升息更堅定

美股創2020年最大單月漲幅 如今卻該擔心Fed升息更堅定
升息可能放慢 那指大漲逾4%

升息可能放慢 那指大漲逾4%

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
洛杉磯溫莎山區重大車禍，司機高速闖紅燈釀六車相撞，在一團火球中衝入路旁加油站，釀6死8傷重大慘劇。（監控視頻）

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

2022-08-05 14:15

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰