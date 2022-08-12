本周貸款利率 繼續上升

（佳信貸款提供）

本周利率 繼續上升。全球市場的投資 者正在應對通膨壓力、衰退風險和央行緊縮週期，幾家大公司出現投資虧損。隨著新經濟數據的發布，國內經濟衰退的想法可能會成為現實。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，由於今年利率攀升得如此之快，許多人對經濟衰退影響導致的房地產 市場崩盤表示擔憂，但這種擔憂可能是不必的。就像聯邦住宅金融管理局(FHFA)和史坦普Case Shiller指數一樣，數據和分析公司Black Knight的5月數據顯示同比升值，但看起來仍不會低於20%太多。19.3%是官方統計（Case Shiller仍超過20%，FHFA已降至18.3%）。

而9日發布的數據顯示，6月減速幅度更大，年增速降至17.3%。雖然這是自1970年代開始紀錄以來的最大跌幅，但至少有一個非常重要的警告。簡而言之，那就是導致這些下跌的價格增長，也創下了紀錄，因此任何遙不可及的快速恢復正常最終都會產生巨大的下跌。

所以可以看到，自去年以來，房地產的價格增長已經從疫情後的激增至開始放緩。然而即使房地產升值放緩，需求仍然強勁，像是2008年房地產危機的重演不太可能。