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華裔律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁：加建ADU 地界、地役權先查清

洛杉磯訊
鄭博仁鼓勵民眾多注意州和地方法規和政策變化。（記者邵敏／攝影）
鄭博仁鼓勵民眾多注意州和地方法規和政策變化。（記者邵敏／攝影）

近年來ADU房屋加建已成為了業主熱門話題，其中有不少需要注意的法律和事項。華裔律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul Cheng）整理了一些法律信息，希望提醒屋主。

鄭博仁介紹，ADU的類型大致三類。一是最為常見的獨戶家庭ADU，經常會被改裝成客房、後院別墅，或與實際房屋分開搭建的車庫。一些業主甚至可以把ADU建成一個地下室單元，或在現有的住宅向外擴建。第二種是初級附屬住宅單元ADU（JADU），普通ADU和JADU之間的主要區別之一是，JADU必須要和主要住宅連在一起。此外，JADU的開發有居住要求，這意味著該ADU的業主必須住在主屋中。第三種則是多戶型地段的ADU，適用於擁有多戶型地塊房產的加州居民。而法律允許多戶ADU的面積，大於典型的獨戶ADU。

另外他表示，有兩項新法值得關注。第一是SB9是今年1月1日開始生效的法律，允許屋主將任何獨戶房產分割成兩個房產，也允許在任何獨戶房產上建造第二套住房。不過該法也包括大量限制。另外SB10規定當一個城市決定增加任何特定地段的房屋密度時，該地區不會受到後續審查或其他監管障礙。

他舉例說明加建ADU的申請過程，首先應查詢所在的區劃和地役權法律，包括地塊要求、地界要求、地役權，這決定了在建造ADU時的靈活性。此外他還強調ADU鄰居的問題，屋主要考慮到鄰居們會不會抱怨施工。只要符合所有規定，鄰居就無法有權利提出反對。但如果遇到需要尋求酌情批准的情況，市府就可以選擇向鄰居徵求反饋意見。此外，在加州建造ADU的權利不能被業主協會(HOA)阻止。

他鼓勵民眾多注意州和地方法規和政策變化。包括例如若ADU佔用了可用於停車的空間，則需在其他地方提供可用的停車位。市府可能有停車要求的例外情況，盡早了解以避免任何額外的費用，或由於缺乏停車位而導致ADU案被否決。根據規定，停車位無需屋頂，可位於地界邊上。

在獲得施工許可證前，應進行施工圖檢查，確保建築和安全。在提交施工圖檢查並完全獲得批准後，市府可頒發施工許可證。ADU許可證很容易獲得，但在獲得建築許可證時，有幾類地塊需要避免：距離路邊很遠的地塊、火災危險區、毗鄰溪流的土地、位於拐角的土地。

值得注意的是，ADU會產生影響費(Impact fee)，超過750平呎的ADU將被徵收該費用。而在設計和申請過程中，若ADU超過特定尺寸，也將會被徵收許可證和施工圖檢查費。在加州的ADU許可證的費用在2000元到1萬1000元之間，取決於位置和整體設計。建造ADU的貸款方式可以包括社區發展貸款、房屋淨值信貸額度、老年人全方位護理計劃(PACE)，或也可以整個房屋重貸。

加州 貸款 亞凱迪亞

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