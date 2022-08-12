2戶變5戶、加建數萬平呎… 建築師分享加建屋經驗

柴大方設計、位於Mar Vista的一處加建屋。（柴大方提供）

加州 加建屋（ADU）的法規近年來更進一步放鬆規則希望增加住房，不少華裔 屋主都很關注。有建築師分享過去兩年來做加建屋的心得和經驗，以及典型案例；熟悉規則便能根據自家情況組合出利益最大化的加建案，有屋主能通過加建屋的各項規則，蓋出一棟集合住宅小樓；也有人兩戶變五戶，還有屋主蓋出數萬平方呎的大獨棟。

南加紫荊地產俱樂部近日舉辦講座，邀請華裔建築師柴大方主講。柴大方是巴沙迪那市大方建築（Angel Design Build）負責人，她表示自己的建築事務所原本在大項目的中間空隙，接了一些短平快的住宅加建小項目，結果去年竟就做了50個項目，原因還是加建屋太火，有時候一天就能接到七個項目的詢問。她也希望分享加建屋的大概流程，讓有意向的屋主在諮詢前心裡有數。

柴大方設計、位於奇諾岡的一處加建屋。（柴大方提供）

開始項目的第一步是可行性研究（feasibly studies），需要看這處物業的產權（title）、地役權（easement）、地目、樓房許可紀錄和當年建屋時存檔的藍圖等，以及當地規定細則等。她笑說，現在建築師很大一部分工作像是律師，都在讀各種文件。有時屋主在諮詢之初就要建築師去現場看，她表示，像這些重要信息就算去現場，也看不出來的，還是要看文件和紀錄才行。

柴大方設計、位於北加州山景市一處由車庫改造的小巧加建屋。（柴大方提供）

隨後第二步是設計房屋，做好後將設計圖交給市規劃部門以獲得批准；第三步再交給市建築部門，進行結構和節能計算，然後給樓宇局、消防局和公務局，完成所有的批准之後，就可以找施工隊了；第四步就是建造管理了。整個審批流程通常來說四至六個月可以批下來，但也常有各種原因拖延，而且現在許多市府人手不足，審批更慢。

柴大方設計、位於奇諾岡的一處加建屋。（柴大方提供）

而至於加建屋可以如何修建，她介紹，第一種最直接的方式就是現有的車庫改造為加建屋；第二種是建立獨立的加建屋，好處是可以有獨立門牌號，如果用於出租會感覺好一些；第三種則是對於開發商來說很適合，那就是多家庭（multifamily）也可以做加建屋。

由於加建屋每一個地方政府都有規定，她以洛市和洛縣 兩個範圍較大的地區來做講解。以洛市為例，對獨棟加建（detach）比較重要的規定，包括面積最多1200平方呎，高度可以兩層，但如果地目有高度限制以地目為準。相連加建（attach）的大小規定，是原來建築面積的50%。

她指出，多家庭也可以做加建，而且不管現在已有多少個單元，至少都可以再加建兩個單元。洛市而言，可以再加建兩個獨棟加建，還可以做一個相連加建。她遇到過最小的例子，就是兩個單元的多家庭房屋，現在可以做成五個單元。

柴大方設計、位於Mar Vista的一處加建屋。（柴大方提供）

另外有一條僅限洛市的規定則是，如果是新建一棟房子，可以一層是加建屋，二層是普通單元，這樣就沒有面積限制，理論上甚至可以做成一棟樓。有人就將一層做成一個很大的加建屋，然後樓上做出好多個單元，作為學校附近的共居空間（co-living）。她解釋，本來理論上這種住宅會要求要有多少停車位，但一旦這棟樓裡有加建屋之後，就按照加建屋的規定，則只要半哩內有公共交通站，就不再有停車位要求。