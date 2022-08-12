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查克柏格18年前灣區洛斯阿圖斯租屋 如今租金翻倍

編譯組／灣區電
Facebook創辦人查克柏格租過的灣區房屋，18年後租金翻倍逾萬元。(美聯社)
Facebook創辦人查克柏格租過的灣區房屋，18年後租金翻倍逾萬元。(美聯社)

2004年夏末，屋主福斯克(Judy Fusco)將她當時位在洛斯阿圖斯社區新整修的6房、4.5浴的房子對外出租。根據「紐約郵報」報導，福斯克第一個房客就是Facebook創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)、莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)與派克(Sean Parker)。

當時，福斯克提出的租金是每月5500元。18年之後呢？這間房屋以兩倍的價格重新向外招租：租金為每月1萬1000元。

即使經過通貨膨脹調整，這也是個非常大的漲幅。根據「美國勞工統計局」數據，2004年9月（房屋首先由Facebook創辦人承租的時候），當時的5500元，相當於今天的8582元。

然而，自數月前開始，房屋租賃市場選擇發生變化。幾個月前，這處占地3000平方英尺的房產，以530萬元價格掛牌出售。不過，在上市幾周後，房價降至499.8萬元，房屋物件在市場停留直至7月15日，之後被移除，取而代之的是以每月1萬1000元出租。

有關Facebook起源故事，有多少部分可以追溯到這個地址，存在一點爭議。莫斯科維茲之前曾推文說：「沒有任何歷史意義有關這間房屋。我們從哈佛宿舍創設了Facebook。」(nothing historic about this house. We launched Facebook from the Harvard dorm.)

莫斯科維茲曾寫了一篇有關紐約郵報前述報導的說明，聲稱福斯克「編造」(made up)了許多她轉述的奇聞軼事，包括比特幣億萬富豪雙胞胎兄弟檔溫克沃斯，曾在屋內與查克柏格發生爭執。推文指出，福斯克是聰明的房地產經紀人，但希望新屋主不要信以為真。

然而，若願意忽略一些可能被誇大的歷史意義，這個房產還有其他具吸引力的部分，就像對一棟價值數百萬元房屋所期望具備的條件。

在房地產網站「Zillow」內容，這棟房屋的代表經紀人指出，這間房位在一個巷子盡頭，寬闊的後院設有個人化音牆，涼亭非常適合燒烤與聚會。客廳有很多大型向外伸出的窗戶，整個空間都有充足自然光。前院陽台看起來，也很可愛。

租金 房地產 查克柏格

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