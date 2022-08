查克柏格18年前灣區洛斯阿圖斯租屋 如今租金翻倍

Facebook創辦人查克柏格租過的灣區房屋,18年後租金翻倍逾萬元。(美聯社)

2004年夏末,屋主福斯克(Judy Fusco)將她當時位在洛斯阿圖斯社區新整修的6房、4.5浴的房子對外出租。根據「紐約郵報」報導,福斯克第一個房客就是Facebook創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)、莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)與派克(Sean Parker)。

當時,福斯克提出的租金 是每月5500元。18年之後呢?這間房屋以兩倍的價格重新向外招租:租金為每月1萬1000元。

即使經過通貨膨脹調整,這也是個非常大的漲幅。根據「美國勞工統計局」數據,2004年9月(房屋首先由Facebook創辦人承租的時候),當時的5500元,相當於今天的8582元。

然而,自數月前開始,房屋租賃市場選擇發生變化。幾個月前,這處占地3000平方英尺的房產,以530萬元價格掛牌出售。不過,在上市幾周後,房價降至499.8萬元,房屋物件在市場停留直至7月15日,之後被移除,取而代之的是以每月1萬1000元出租。

有關Facebook起源故事,有多少部分可以追溯到這個地址,存在一點爭議。莫斯科維茲之前曾推文說:「沒有任何歷史意義有關這間房屋。我們從哈佛宿舍創設了Facebook。」(nothing historic about this house. We launched Facebook from the Harvard dorm.)

莫斯科維茲曾寫了一篇有關紐約郵報前述報導的說明,聲稱福斯克「編造」(made up)了許多她轉述的奇聞軼事,包括比特幣億萬富豪雙胞胎兄弟檔溫克沃斯,曾在屋內與查克柏格發生爭執。推文指出,福斯克是聰明的房地產 經紀人,但希望新屋主不要信以為真。

然而,若願意忽略一些可能被誇大的歷史意義,這個房產還有其他具吸引力的部分,就像對一棟價值數百萬元房屋所期望具備的條件。

在房地產網站「Zillow」內容,這棟房屋的代表經紀人指出,這間房位在一個巷子盡頭,寬闊的後院設有個人化音牆,涼亭非常適合燒烤與聚會。客廳有很多大型向外伸出的窗戶,整個空間都有充足自然光。前院陽台看起來,也很可愛。