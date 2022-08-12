房市降溫+賣家遲疑+新建案受限 南加新上市屋數量大減

南加房市開始降溫，房屋庫存正在上升。(Getty Images)

由於利率 攀升，南加房市近來趨緩。數據也顯示，洛杉磯 新房源數量繼續大幅落後於去年總數，業內人士認為，目前的行情讓賣家遲疑，加之洛杉磯審批通過的新建案數量少，造成上市房屋數量大減。

近來不少賣家發現，房屋上市後不僅不再有多個出價競標，在市場上的時間也變長，甚至不時還需要降一些價才能售出。這讓一些原本有意賣房的屋主不得不再重新考慮，或乾脆再多等一段時間，期待市場回暖。這或許是近期上市房屋數量大減的原因之一，不過由於待售時間也比前幾個月更長，因此即便新房上市數量少，但買家還是可以在市面上有不少待售房屋可以選擇。

根據Zillow的數據，今年6月洛杉磯地區大約有9500套新上市的房源，與2021年6月共約1萬700套新房源形成鮮明對比。

此外，根據CBS新聞報導，洛杉磯新房源的停滯率並不是表明該地區房市處於低迷狀態的唯一指標。其實5月份的總銷售額也非常糟糕，比2021年5月下降16%，須追溯到30多年前才能找到一個表現更糟的5月數字。

鑑於快速上升的抵押貸款 利率，自今年1月1日以來幾乎翻了一番的抵押貸款利率，以及高房價。據Core Logic報告，2022年購買的房屋月供中位數比2021年購買的房屋高40%。按照Northwest Bank的數據，早先購買60萬元房屋的買家，每月支付的抵押貸款、產業稅和家庭保險的金額，現在只能支付得起50萬元的房子。此外似乎迫在眉睫的經濟衰退的可能性很大，這也很容易看出為什麼買賣雙方都在花時間看風向。

隨著洛杉磯房市開始迅速降溫，賣家在幾周內以高於要價賣掉房子的競爭情況似已一去不回。據「聖塔蒙尼卡鏡報」（Santa Monica Mirror）報導，這導致待售房產總數增加，以及賣家需要降低要價以吸引潛在購房者注意，洛杉磯縣16.2%的房源在過去四周內降價，高於去年同期的7.5%。

鑑於在如此短時間內發生如此大的變化，許多賣家在將房產投放市場之前有所猶豫，並期待未來出現積極的跡象是可以理解的。

當然，經濟並不是阻止新洛杉磯地區房產上市的唯一因素。全國的數據顯示，許多地方在建的住房單元數量在許多地區都飆升，但是相比於其他大多數大都市地區，洛杉磯在2022年頒發的新多戶，和單戶住房許可證方面遠遠落後。因此一些業內人士分析認為，這也是洛杉磯地區上市新屋數量少的原因之一。

但如洛杉磯時報所報導，市府官員似乎準備改變一些嚴格的地目規定，讓這些規定不再阻礙新房產的建設，從而有更多的新建案符合標準。這也是加州政府為增加住房，要求各城市進行整改，然而這些變化是否會導致2023年大量房子新上市還有待觀察。