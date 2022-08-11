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比佛利佛羅倫斯別墅售7950萬元 降價重返市場

編譯組／綜合報導
比佛利公園一個占地10畝，名為佛羅倫斯別墅（Villa Firenze）物業，以7950萬元價格重返市場，比先前1億2000萬元要價低4050萬元。（Adam Latham）
比佛利公園一個占地10畝，名為佛羅倫斯別墅（Villa Firenze）物業，以7950萬元價格重返市場，比先前1億2000萬元要價低4050萬元。（Adam Latham）

洛杉磯時報報導，比佛利公園（Beverly Park）一個占地10畝，名為佛羅倫斯別墅（Villa Firenze）物業，以7950萬元價格重返市場，比先前1億2000萬元要價低4050萬元。

這座物業包括一棟義大利風格豪宅、賓館、泳池房和多個運動場。

該物也包括一棟豪宅、賓館、泳池房與多個運動場。（Adam Latham）
該物也包括一棟豪宅、賓館、泳池房與多個運動場。（Adam Latham）

過去幾年，沒有其他物業的價格，比佛羅倫斯別墅更劇烈。這座珍貴房產於2017年，以1億6500萬元價格售出轟動一時，當時為南加州售價最高豪宅之一。

這棟3萬1000平方呎巨型豪宅顯然價格過高。2021年以5100萬元拍賣，比原價低了1億多。

球星巴赫帝亞里豪宅 630萬出售

綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）球星巴赫帝亞里（David B...
綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）球星巴赫帝亞里（David Bakhtiari）以630萬元價格，將位於聖費南多谷豪宅放上市場。（Harcourts Beverly Hills）

綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）球星巴赫帝亞里（David Bakhtiari）以630萬元價格，將位於聖費南多谷豪宅放上市場。

這位進攻前鋒於2020年，以390萬元價格買下該屋，同年簽下一分價值1億550萬元合同，使其成為NFL史上收入最高的進攻前鋒。

這座現代豪宅興建於2019年，占地約半畝，位於聖費南度谷塔札納（Tarzana），豪宅有兩層樓高，六間臥室、7.5間浴室，空間約7113平方呎。

比佛利豪華公寓 可能超過4000萬

Rosewood Residences Beverly Hills豪華公寓。（T...
Rosewood Residences Beverly Hills豪華公寓。（The Boundary）

而位於比佛利山，擁有17個單元的豪華公寓Rosewood Residences Beverly Hills正待價而沽，售價可能超過4000萬元，並將由以經營豪華酒店式住宅聞名的香港酒店公司Rosewood Hotel & Resorts管理。

4000萬元售價，可說是將洛杉磯頂級公寓市場推向心的高峰，有可能超過製片人Aaron Spellong遺孀Candy在2010年創下3500萬元紀錄。

洛杉磯 義大利 加州

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