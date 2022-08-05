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灣區房價雖漲 專家潑冷水：市場開始反轉

編譯組／灣區綜合電
灣區房價持續上漲，但專家認為將開始降溫。(Getty Images)
灣區房價持續上漲，但專家認為將開始降溫。(Getty Images)

今年春天的灣區房價可見到兩位數增長，其中最大漲幅來自聖他克拉拉縣。但是，專家們認為，高貸款利率將為房價熱度潑冷水，房地產經紀人表示，市場轉變已開始發生。

根據「CoreLogic」與「DQNews」最新數據，灣區九縣現有獨棟房屋售價中位價格上漲13%至130萬元。聖縣房屋中位價則於4月份漲至180萬元、比一年前上漲23%。阿拉米達縣緊跟在後，房價上漲20%。

CoreLogic副首席經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，如同房價上漲所顯示的狀況，需求仍強勁。大部分房屋售價高於要價，房價升值仍持續以兩位數速度發展。「Keller Williams Realty」東灣房地產經紀人賽爾比(Karyn Selby)指出，阿拉米達縣房價仍高，特別是在屋崙與柏克萊等高需求城市。市場持續可見到來自舊金山與半島等昂貴地區、搬到東灣尋求遠距辦公生活方式的需求。

康曲柯士達縣傳統上是核心灣區郡縣最可負擔的房市，同比增長最為緩慢，但仍可見到4月份房價中位數已接近100萬元。馬林縣與聖馬刁縣房價中位數達200萬元，舊金山也相去不遠。

不過，賽爾比指出，利率上升抑制購買狂潮。根據房地美(Freddie Mac)數據，30年固定貸款利率已從3月初的3.76%升至5月底的5.1%。近來幾周利率略有下降，但仍高於一年前水平，當時30年平均利率低於3%。由於利率攀升，部分民眾見到購買預算大幅減少，目前暫停搜尋並重新評估買房計畫。利率上漲尤其影響首次購屋買家(其預算可能介於70萬至100萬元之間)。

這個情況意味著，儘管今日市場仍「超級競爭」(super competitive)，但已不像3月與4月那般瘋狂。她舉例說，也許兩個月前，一間房屋可能會收到15個報價，並且出價比標價高出30-40%，現在則只會有8個報價、出價比交價高出20-30%。

專家預測，未來幾個月房價可能持續上漲，但較緩趨緩。然而，儘管市場發生變化，仍不建議推遲購房。賽爾比強調，房價永遠不會走向崩潰、如2008、2009年那般，並且今年利率可能會再次上漲。

Compass Real Estate房地產經紀人蓋恩斯(Mike Gaines)表示，聖他克拉拉縣已經見到市場改變。幾個月前，賣家幾乎可列出所有要求，並可能收到多個報價。現在，情況並非總是如此。部分賣家正將他們上是房屋撤出市場，因為並未獲得所期望的報價。經紀商也報告房市放緩。

蓋恩斯指出，除了高利率，庫存也在增加當中，可能導致價格下跌。聖荷西Willow Glen社區現有80間待售房屋，比兩個月前增加60%；整個矽谷有1700間房屋掛牌上市，比兩個月前的1000間有所增加。賽爾比表示，經濟更廣泛動盪，包括通貨膨脹、油價、股市波動、烏克蘭危機，都可能導致更多買家暫停找房；但是，這並不能改變灣區高房價的事實，並且很可能持續這種狀態，仍是一個瘋狂的市場。

房價 利率 灣區

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