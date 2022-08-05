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南加豪宅開價2.25億 恐為加州史上最貴上市屋

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
位於馬里布海濱的待售豪宅。（KTLA）
位於馬里布海濱的待售豪宅。（KTLA）

據KTLA報導，加州地產市場熱絡程度廣為人知，擁有海景屋、豪華海灘及足以令人瞠目的設施，讓加州，也稱「黃金州」（Golden State），成為令人追捧的地方。因此不出所料在加州的一些地方，可以看到超級富豪建造的規模巨大令人驚嘆的房產。目前在市場上，南加就有這樣的二棟待售豪宅，總計售價超過4億元。

位於馬里布（Malibu）的豪宅，地址：33550 Pacific Coast Hwy. , Malibu。

這棟豪宅售價2億2500萬元。佔地2萬5000平方呎，建於世界上最令人嚮往的海濱，整個建築佔地5英畝。目前的屋主是前迪士尼首席執行官Michael Eisner。據經紀公司代表說，如果以賣家要價交易，這棟豪宅會稱為加州有史以來最昂貴的上市屋，也是歷史上最高交易價位。

豪宅建於2002年，總共包括九棟建築，有16間臥室，22間衛浴間。由著名設計師Robert A.M.設計，其設計靈感來自義大利、西班牙及法國南部的傳統莊園。全部庭院內視野非常廣闊，屋頂起伏相連，在每一個石頭覆蓋的結構內，都有人夢寐以求的東西。包括健身房、海灘小屋、家庭辦公室和從泳池通向大型電影院的地下通道。還有一部電梯可以直接通向海灘。

根據Zillow和Realtor.com資訊，該住宅是在40多年實踐陸續組裝的，因此前屋主在收購房產時，加進了自己喜歡的設計觀念，令這棟豪宅更具魅力，而且為下一個屋主做好了準備。

位於洛杉磯的豪宅，地址：594 S. Mapleton Dr., Los Angeles。

地處洛杉磯Westwood的Holmby Hills地區，是名副其實的莊園，不僅是洛杉磯當地最昂貴的待售屋，也是洛杉磯縣的最大住宅。擁有14間臥室、27個衛浴間，面積5萬6500平方呎。可以俯瞰世界著名地標及歷史建築。售價1億6500萬元。

這棟建築佔地面積4.68英畝，與洛杉磯高爾夫球場相鄰。莊園裡功能齊全，擁有美容院、保齡球館、電影院和圖書館。豪宅距離洛杉磯加州大學、蓋蒂中心和洛杉磯一位著名女巫家只有很短距離，距離花花公子大廈僅有極短步行距離。

位於洛杉磯的待售豪宅。（KTLA）
位於洛杉磯的待售豪宅。（KTLA）

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