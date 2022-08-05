反對者提訟 河濱市中心酒店建案擱置

河濱市中心酒店項目因反對者提起訴訟遭擱置。（市府）

河濱縣市議會2021年末決定批准在市中心開發8層、226間客房酒店，但因為酒店天台過高，影響城中心歷史保護區景觀，遭到反對者提告，引發兩次訴訟挑戰，分別提告市府和開發公司，導致這座酒店動工時間延後，前景尚無法預料。

對於酒店開工時間擱置，來自橙縣爾灣 市的開發商負責人Atman Kadakia表示，他不會放棄在河濱市中心歷史保護區建設酒店決心。即使在超過五年時間裡，他耗費了500萬元，他也相信酒店會最終建成。

2021年末，河濱市議會以5比2決定由開發商Greens Group建設酒店，並將市府隔壁消防局改建為開發公司臨時辦公室，但過了約一個月，就有多個反對團體提起訴訟，要求撤回批准決定，拒絕在市中心歷史保護區建設酒店。

其中一項由Historic Mission Inn Corp.提起的訴訟，原告負責運營市中心地標Mission Inn & Spar，隨後加入訴訟的有河濱第一公理會、老河濱基金會和市中心商業經營者羅斯，大家一起投訴市府對酒店項目環評報告不徹底，同時一批環境保護者也提出類似訴訟。

原告們將河濱市府告到河濱縣高等法院，要求法官命令撤回批准決定，並下令被告進行任何額外行動前，必須完善環評報告。負責酒店項目開發公司Green Group的律師絲琪勒表示，還需要時間提供回覆。另一起訴訟被告是市府，但市府對訴訟尚未發表評論。

開發公司負責人Atman Kadakia表示，針對原告Mission Inn & Spar發起訴訟，完全是商業考量。原告擔心酒店建成後，對Mission Inn經營形成競爭力，所以通過訴訟，盡可能拖延開工時間。但對開發商的指責，原告發起反擊。原告律師表示，所謂經濟考量的訴訟完全是荒謬和無稽之談。

據悉，原告之所以對酒店項目提起訴訟，主要是在項目周邊有多棟歷史建築，包括地標酒店Mission Inn，第一公理會教堂以及教堂113呎的鐘塔，還有YMCA建築、河濱市會堂、舊YMCA大樓，以及一個傳統水果交易市場和Universalist-Unitarian教堂。反對者代表說，市中心歷史保護區有諸多歷史遺跡，酒店項目導致這裡傳統景觀遭到破壞。