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月租3.25萬 當影帝狄卡皮歐房客

記者李雪／綜合報導
李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）
李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）

如果願意掏3萬2500元當做一個月房租的話，就有機會讓奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）成為自己的房東整整一個月。

最近李奧納多的一處比佛利山住宅上市出租，也是這位47歲影帝在洛杉磯地區的眾多地產之一。他還在馬里布擁有一處海濱度假豪宅、Los Feliz一座歷史悠久的宅邸，以及一棟他長期自住的主要住所，位於西好萊塢山上的鳥街社區（Bird Streets）的三棟相連住宅，享有一覽無餘的城市天際線和海景。

不過這處新上市的出租房屋，位於比佛利山附近，是傳統的兩層結構，共有四間臥室和六間浴室，居住空間為4671平呎。李奧納多去年底以不到1000萬元價格買下了這座房子。房屋最初建於1930年代，近期進行了大規模改造，配有白橡木地板、設計師燈具和防盜門。

主層亮點包括一個正式的入口門廳，一個簡潔的螺旋樓梯，最後進入一個以綠色木板家庭房為標誌的客廳，帶有內置書架，以及一個開放概念的娛樂區，帶有一個時髦的黃銅吧台和通向後院的門。廚房配有高端Sub-Zero、Viking和Wolf電器，一個飲料中心和一個就餐島，都以黑色花崗岩和白色大理石為主。相鄰的早餐角，透過通天法式門延伸到戶外用餐露台。

李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）
李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）

樓上設有三間自帶浴室的臥室套房，包括一間位於大教堂式天花板下的主臥，配有一個方便的迷你酒吧、步入式衣櫥和配有橢圓形浴缸的豪華大理石浴室。一個獨立的休息室通向一個陽台，可以俯瞰綠籬環繞的後院，後院有一個長方形游泳池和一個帶火坑的庭院。屋外寬敞的車道提供足夠的空間供客人停車，一個獨立的單車車庫與一個帶有自己庭院的小客房相連。

不過如果覺得月租金太高，也可以花3750元一晚的價格租下一處位於棕櫚泉的530萬元度假豪宅，也仍可以讓李奧納多成為你的房東，兩晚起租。影帝不僅將該屋掛牌，而且還專設網站432hermosa.com，來出租這套位於432 W. Hermosa Place的豪宅。

李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）
李奧納多位於比佛利山的出租屋。（取自地產網站）

比佛利山 房東 租金

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