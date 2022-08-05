我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

本周抵押貸款利率 意外下降

記者李雪／洛杉磯報導
（佳信貸款提供）
（佳信貸款提供）

本周的抵押貸款利率8月1日意外下降，自上周以來幾乎全線下降了0.25%。然而2日看到一些回升，導致全面上漲0.125%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，2日MBS和債券的定價都較低，因為國債收益率微跌。在多次發布指向經濟放緩的經濟數據後，投資者開始懷疑聯準會的下一步行動。7月顯示就業仍高於疫情前的水平，表明對工人的需求仍然強勁，但專業和商業服務以及製造業有所下降。5月份約有430萬國人辭職，這在過去幾個月中似乎有所放緩。聯準會繼續將強勁的就業視為應對衰退的對策。

由於眾院議長波洛西抵達台灣，加劇了美國和中國大陸之間的緊張局勢，中國大陸加強了在台灣周邊的軍事活動，股市2日出現波動。

1日的「華爾街日報」有一些關於抵押貸款利率的好消息，當天公布的採購經理人調查顯示，7月美國製造業企業的增長是兩年來最弱的，但隨著大宗商品價格回落，通膨壓力顯示出降溫跡象。對於大多數人來說，訂單下降可能不是好消息，但它們是收縮經濟的標誌。而對經濟衰退的擔憂通常會降低抵押貸款利率，另外通膨壓力降溫的跡象也有利於抵押貸款利率。但現在開始慶祝還為時過早，高通膨可能還未結束。

貸款 利率 就業

上一則

好康報你知／168超市（168 Market）

下一則

灣區房價雖漲 專家潑冷水：市場開始反轉

延伸閱讀

「波洛西訪台多久就送幾顆」 彰化蛋黃酥買1盒送3盒

「波洛西訪台多久就送幾顆」 彰化蛋黃酥買1盒送3盒
波洛西訪台／中5部門連發聲明嚴厲譴責 外交部深夜召見美駐華大使

波洛西訪台／中5部門連發聲明嚴厲譴責 外交部深夜召見美駐華大使

波洛西訪台／解放軍繞台實彈演訓 海空域炮火齊發

波洛西訪台／解放軍繞台實彈演訓 海空域炮火齊發
黑白集／台北不是基輔 不容放任政客亂搞

黑白集／台北不是基輔 不容放任政客亂搞
波洛西訪台引效尤？中駐英大使：奉勸不要跟著美國玩火

波洛西訪台引效尤？中駐英大使：奉勸不要跟著美國玩火
調時差超痛苦 網熱議：82歲鋼鐵奶奶波洛西都不累？

調時差超痛苦 網熱議：82歲鋼鐵奶奶波洛西都不累？

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁