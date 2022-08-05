本周抵押貸款利率 意外下降

（佳信貸款提供）

本周的抵押貸款利率 8月1日意外下降，自上周以來幾乎全線下降了0.25%。然而2日看到一些回升，導致全面上漲0.125%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，2日MBS和債券的定價都較低，因為國債收益率微跌。在多次發布指向經濟放緩的經濟數據後，投資者開始懷疑聯準會的下一步行動。7月顯示就業 仍高於疫情前的水平，表明對工人的需求仍然強勁，但專業和商業服務以及製造業有所下降。5月份約有430萬國人辭職，這在過去幾個月中似乎有所放緩。聯準會繼續將強勁的就業視為應對衰退的對策。

由於眾院議長波洛西抵達台灣，加劇了美國和中國大陸之間的緊張局勢，中國大陸加強了在台灣周邊的軍事活動，股市2日出現波動。

1日的「華爾街日報」有一些關於抵押貸款利率的好消息，當天公布的採購經理人調查顯示，7月美國製造業企業的增長是兩年來最弱的，但隨著大宗商品價格回落，通膨壓力顯示出降溫跡象。對於大多數人來說，訂單下降可能不是好消息，但它們是收縮經濟的標誌。而對經濟衰退的擔憂通常會降低抵押貸款利率，另外通膨壓力降溫的跡象也有利於抵押貸款利率。但現在開始慶祝還為時過早，高通膨可能還未結束。