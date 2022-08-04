洛頂級閣樓5000萬上市 挑戰2010年3500萬最高紀錄
洛杉磯時報報導，洛杉磯最新頂級八位數豪華公寓頂層閣樓，經過十年建造，最終以5000萬價格對外出售。若成功售出，這將改變該市在2010年，3500萬元豪華公寓銷售紀錄。
柏克萊學生大樓 售1.12億
柏克萊（Berkeley）一棟學生大樓，以不尋常的城堡式設計聞名，日前以1億1290萬元價格，賣給高盛（Goldman Sachs）領導的一個集團。
紀錄顯示，該樓位於Telegraph Avenue上的Enclave公寓，距柏克萊加大幾個街區，共七層，裏面是可容納252名學生的宿舍式單位，一樓為商業零售空間。
米米厄物業 3500萬賣出
今年1月過世，享壽80歲的女演員米米厄（Yvette Mimieux），其位於洛杉磯貝萊爾（Bel-Air）色彩繽紛，波希米亞風格藝術建築的物業，以4950萬元出售。
紀錄顯示，該屋最終由Tinder聯合創始人拉德（Sean Rad）以3500萬元買下。
該物業為貝萊爾鄉村俱樂部高爾夫球場環繞的豪宅之一，占地1.5畝，被稱為II Sogno，義大利語「夢想」之意。
電影製片牧場 5000萬上市
電影製片人馬格尼斯（Sarah Siegel-Magness），將其位於聖塔芭芭拉縣東南邊卡賓特里亞（Carpinteria），61畝的馬球（Polo）牧場，以5000萬元價格上市。
該莊園被稱為Cancha de Estrellas，西班牙語的「星域」之意，且曾接待過包括哈利（Harry）王子在內的名人參加馬球比賽。從技術上來說，該物業唯一可睡覺的地方，是藏在房子邊緣別緻的拖車內。
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