華人退休帳戶留兒孫 新法變動大

帳戶持有者預期壽命的部分算法表格。(李新忠提供)

2019年底,美國國會通過「退休金 法案」(SECURE Act,全名是Setting Every Community Up for Retirement Enhancement),這是民主黨和共和黨針對退休金制度的首次重大改革。該法案於2020年1月1日生效,2022年2月公布了較為詳細的章程條例。由於很多華人都有401(k)退休計畫和個人退休帳戶(IRA),可能會遇到帳戶內持有大量錢財的問題,極可能深受這次改革的影響。

日前在一項會計師專業的線上交流會中,李新忠會計師應邀說明這個改革,主題包括退休帳戶若有餘錢給兒女,他們會遇到付款太多(over-funded)的問題,以及退休金法案對退休帳戶的影響。另一位應邀主講的施啟祥會計師,則解說了國稅局 與加州 政府稅法規定的新動向。

李新忠說,新法案將退休帳戶的最低必要提款額(Required Minimum Distribution,簡稱RMD)的起始年齡,從70.5歲提升至72歲。也就是帳戶持有者在72歲之後的4月1日,即必須開始提取(Required Beginning Date, 簡稱RBD),否則會有50%的罰金。對那些收入較高,暫時不需要領退休金的人,這是好消息,因為從退休帳戶領錢需繳納所得稅,他們可以讓資金留在帳戶內進行買賣股票、債券、基金等投資。值得注意的是,如果帳戶所有人在2019年12月31日前已滿70.5歲,仍需根據舊稅法履行強制提取退休金的規定。只有在2020年1月1日後滿70.5歲的人適用新法案。

針對退休金受益人繼承政策的改變,新法案最重要的修改是取消了展延個人退休帳戶(Stretch IRA)政策,所謂展延(Stretch),就是指受益人可以長期持有退休帳戶。以前很多人都會選擇讓更年輕的子女或孫子女繼承退休帳戶,拉長延稅優惠時間,但為增加財政收入,新法案做了調整。

李新忠表示,在新法案下,只有符合資格的指定受益人,可繼續享受舊法案中的Stretch政策,包括配偶、小於21歲的未成年子女(但不能為孫子女)、殘障人士、有重大疾病的人士及比你年輕10歲以內的指定受益人。但這些都是根據帳戶持有者死亡的那一天決定,比如受益人是帳戶持有者死亡後才殘疾的,就無法享受這個條款。 李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。(會議截圖) 施啟祥會計師分享國稅局與加州政府稅法規定的新動向。(本報檔案照)

值得注意的是,如果帳戶持有者在72歲以後去世,並已開始強制提取退休金,受益人就無法停止提取,且必須在10年內領取完。另一種情況是假設受益人選擇為配偶繼承退休帳戶後,直到配偶死亡,其他的非配偶受益人也須在10年內領取完。

這個10年期限就是這次改革的重要措施,新法案規定受益人必須在帳戶持有者死亡後的10年內領完退休金,否則會有50%的罰金。假設帳戶持有者在72歲之前死亡,則10年期限領完,假設帳戶持有者在72歲之後死亡,則在剩餘的第1-9年按照最低必要提款額(RMD)領取,在第十年領完。

若沒有指定受益人,比如說是遺產信託、慈善機構等。如果帳戶持有者在72歲之前死亡,則需要在5年之內領完,如果在72歲之後死亡,則以帳戶持有者剩餘的單身預期壽命時間來提取。有關單身預期壽命的算法,國稅局有一個表格計算公式,要在預期壽命(Life Expectancy)上減去一年的時間領完。比如說一個75歲的帳戶持有者,他需要在13.8年內領完,但是這種形式可能會面臨相當高的所得稅。

針對稅法動向,施啟祥說,加州政府通過新的退稅政策,民眾最早今年10月後才能收到,通常會在2022年10月到2023年1月陸續進帳。需要注意的是,只有已報了2020年的稅的人,且須是加州居民才能收到。