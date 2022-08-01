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華人退休帳戶留兒孫 新法變動大

記者金維多╱洛杉磯報導
帳戶持有者預期壽命的部分算法表格。（李新忠提供）
帳戶持有者預期壽命的部分算法表格。（李新忠提供）

2019年底，美國國會通過「退休金法案」（SECURE Act，全名是Setting Every Community Up for Retirement Enhancement），這是民主黨和共和黨針對退休金制度的首次重大改革。該法案於2020年1月1日生效，2022年2月公布了較為詳細的章程條例。由於很多華人都有401(k)退休計畫和個人退休帳戶（IRA），可能會遇到帳戶內持有大量錢財的問題，極可能深受這次改革的影響。

日前在一項會計師專業的線上交流會中，李新忠會計師應邀說明這個改革，主題包括退休帳戶若有餘錢給兒女，他們會遇到付款太多（over-funded）的問題，以及退休金法案對退休帳戶的影響。另一位應邀主講的施啟祥會計師，則解說了國稅局加州政府稅法規定的新動向。

李新忠說，新法案將退休帳戶的最低必要提款額（Required Minimum Distribution，簡稱RMD）的起始年齡，從70.5歲提升至72歲。也就是帳戶持有者在72歲之後的4月1日，即必須開始提取（Required Beginning Date, 簡稱RBD），否則會有50%的罰金。對那些收入較高，暫時不需要領退休金的人，這是好消息，因為從退休帳戶領錢需繳納所得稅，他們可以讓資金留在帳戶內進行買賣股票、債券、基金等投資。值得注意的是，如果帳戶所有人在2019年12月31日前已滿70.5歲，仍需根據舊稅法履行強制提取退休金的規定。只有在2020年1月1日後滿70.5歲的人適用新法案。

針對退休金受益人繼承政策的改變，新法案最重要的修改是取消了展延個人退休帳戶（Stretch IRA）政策，所謂展延（Stretch），就是指受益人可以長期持有退休帳戶。以前很多人都會選擇讓更年輕的子女或孫子女繼承退休帳戶，拉長延稅優惠時間，但為增加財政收入，新法案做了調整。

李新忠表示，在新法案下，只有符合資格的指定受益人，可繼續享受舊法案中的Stretch政策，包括配偶、小於21歲的未成年子女（但不能為孫子女）、殘障人士、有重大疾病的人士及比你年輕10歲以內的指定受益人。但這些都是根據帳戶持有者死亡的那一天決定，比如受益人是帳戶持有者死亡後才殘疾的，就無法享受這個條款。

李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。（會議截圖）
李新忠會計師在交流會上分享退休金法案對退休帳戶的影響。（會議截圖）
施啟祥會計師分享國稅局與加州政府稅法規定的新動向。（本報檔案照）
施啟祥會計師分享國稅局與加州政府稅法規定的新動向。（本報檔案照）

值得注意的是，如果帳戶持有者在72歲以後去世，並已開始強制提取退休金，受益人就無法停止提取，且必須在10年內領取完。另一種情況是假設受益人選擇為配偶繼承退休帳戶後，直到配偶死亡，其他的非配偶受益人也須在10年內領取完。

這個10年期限就是這次改革的重要措施，新法案規定受益人必須在帳戶持有者死亡後的10年內領完退休金，否則會有50%的罰金。假設帳戶持有者在72歲之前死亡，則10年期限領完，假設帳戶持有者在72歲之後死亡，則在剩餘的第1-9年按照最低必要提款額（RMD）領取，在第十年領完。

若沒有指定受益人，比如說是遺產信託、慈善機構等。如果帳戶持有者在72歲之前死亡，則需要在5年之內領完，如果在72歲之後死亡，則以帳戶持有者剩餘的單身預期壽命時間來提取。有關單身預期壽命的算法，國稅局有一個表格計算公式，要在預期壽命（Life Expectancy）上減去一年的時間領完。比如說一個75歲的帳戶持有者，他需要在13.8年內領完，但是這種形式可能會面臨相當高的所得稅。

針對稅法動向，施啟祥說，加州政府通過新的退稅政策，民眾最早今年10月後才能收到，通常會在2022年10月到2023年1月陸續進帳。需要注意的是，只有已報了2020年的稅的人，且須是加州居民才能收到。

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