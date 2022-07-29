本周抵押貸款利率 反彈

（佳信貸款提供）

7月26日的過去一周抵押貸款利率 有所波動，上周略有下降，然後本周反彈到相同的水準。15年和10年貸款利率提高了0.125%至0.25%，而30年期固定利率仍然在5%左右。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，投資者關注聯準會 的下一次公告，對於此次加息，聯準會的評論可能會更加鷹派，為9月的政策會議留下選擇餘地。市場預計，聯準會政策會議後本周將加息75個基點，並計劃在27日發布公告。此外很難忽視許多指向放緩的經濟數據，以及像沃爾瑪這樣的企業盈利報告指出，通膨壓力導致消費者需求下降。

史坦普Case Shiller指數顯示，5月份房價上漲有所上升，但放緩。與去年同期相比，5月份的房價上漲19.7%，略低於4月份的20.6%。坦帕、邁阿密和達拉斯的年增長率分別為36.1%、34%和30.8%。

自疫情以來，全國房價已經迅速上漲40%。而利率的快速上漲已經開始影響負擔能力，使潛在的購房者望而卻步。現有房屋的銷售量已經連續五個月下降，現在房屋的銷售時間比以前更長。26日早間的抵押貸款利率將略有緩和，但隨著聯準會會議臨近和更多的通膨數據，預計未來仍有大量波動。

抵押貸款利率是上升還是下降？有幾個因素可能會影響。如果27日聯準會加息幅度小於 0.75%（75個基點），抵押貸款利率預計會下降。28日公布的第二季度美國國內生產總值 （GDP）初值，如果增長低於0.3%或出現收縮，抵押貸款利率將會下降。29日的6月通膨報告中，如果核心PCE價格指數低於0.5%，抵押貸款利率會下降，反之亦然。