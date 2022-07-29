亞馬遜聖伯納汀諾縣倉儲 逾億元出售

位於聖伯納汀諾縣Bloomington的一個亞馬遜公司物流倉儲設施，最近以超過1億元售出。（谷歌）

南加 近期再有多項地產交易案，亞馬遜 公司位於聖伯納汀諾縣縣屬地的一座物流倉儲超過1億元出售，一家卡車停泊設施交易價格在8300萬元，一家服飾公司物流發貨中心在標蒙市落戶，總面積在180萬平方呎。

亞馬遜公司因先前擴大投資 倉儲物流發貨中心，導致產能過剩。位於聖伯納汀諾縣Bloomington的一個物流倉儲，占地34萬4360平方呎，近日出售，價格是1億200萬元。這座獨立建築2020年完成，占地17.32英畝。據悉，物流發貨中心位於Slover街18025號，買家是總部在鹽湖城的物業投資公司，賣家是Crow Holdings。

統計資訊顯示，南加內陸現有倉儲及物流設施面積達5億8300萬平方呎，此外，正在建設的物流設施面積超過3000萬平方呎。

位於利維多市（Rialto）的一個卡車停泊設施，最近以8300萬元出售，占地14英畝。該中心位於南Willow街2650號。賣家是TForce Freight Inc.，買方是Bridge Logistics Properties。買方代表說，卡車停泊設施由於物流業發展，庫存愈來愈少。電子商務經濟的發展，對類似設施需要愈來愈強。同時，還有其它完成的交易案包括：庫卡蒙加牧場市的17萬5291平方呎的倉儲設施，以及在利維多市的一個發貨中心。

此外，一個面積逾100萬平方呎的服裝發貨中心，落戶河濱縣標蒙市(Beaumont）。據悉，多個流行品牌包括Puma、Hurley以及Champion、Skechers等褲裝製造商，已經與物業所有者簽了長期租約，租下這棟180萬平方呎的發貨中心。該設施由McDonald Property Group開發，租賃方是United Legwear & Apparel Co.，這裡將成為一個國際型的設計、製造、市場銷售及發貨中心。

庫卡蒙加牧場市新進駐一家美容用品店。Beauty4U是全美最大的美容用品零售商之一，以225萬元在市區購物步行街維多利亞花園（Victoria Gardens）附近買下物業，設立零售美容店，零售店面積4972平方呎，位於山麓大道12367號，預計在2022年末前開業。這是該公司在南加設立的第二家零售店。