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聖伯納汀諾擬開發2封閉式社區 建228個單位獨立屋

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
聖伯納汀諾市擬建社區效果圖。（取自市府）
聖伯納汀諾市擬建社區效果圖。（取自市府）

近年來，雖然在南加內陸多個城市有不少住宅新建案，但聖伯納汀諾市鮮有發布住宅開發案。近日該市宣布，計劃在市區兩個不同地點，開發兩個封閉式社區，總計全二層獨立屋有近230個單位。據地產資訊網Zillow，聖伯納汀諾市住宅中間價近47萬元，而比鄰的河濱市住宅中間價近67萬元，兩地相差近20萬元。較低的房價，讓聖伯納汀諾市成為購房者另一選擇。

據悉，新建案有由橙縣開發商Warmington Homes公司建設，該公司兩年前獲批在市區第四區及第六區分別開發新社區，預計每棟住宅售價至少50萬元。市議會市議員Theodore Sanchez表示，新建案對於城市發展大有益處，為市府帶來高稅收。一旦完成吸引居民入住，市府可以從產業稅及各類稅收中獲得很大收益。

兩個新開發社區分別在市區Palm街，以及Medical Center路。其中Palm街社區佔地14.7英畝，沿著Highland街有133個單位獨立屋，獨立屋在東邊及北邊，南邊是商業建築，有一所醫院在西邊。住宅有三至五個居室，面積1630-2456平方呎，屋頂有太陽電池板及其他節能設施。該社區還有近2萬2000平方呎公共空間。

位於Medical Center路的社區佔地10英畝，有超過90個單位獨立屋，位於Highland街的南邊。在社區北邊和西邊有商業建築，住宅在南邊，社區東邊有一個移動屋社區。住宅為三至四個居室，面積1702-2110平方呎，計劃在社區還留有2萬3000平方呎公共用地。

市議員Kimberly Calvin表示，該市第六區已經近35年無類似開發新建案。希望未來市區增加更多適合民眾需要的各類建案，吸引居民入住，增加財務收入繁榮城市發展。

聖伯納汀諾市在計劃開發新建案吸引居民入住的同時，也考慮盤活市區商業設施。2022年7月中旬，市府考慮對市區購物中心Carousel Mall重新裝修。這棟佔地43英畝物業，於五年前開始閒置，曾經發生火災，及被遊民作為露宿地點。

Carousel Mall於1972年建成，曾經是市區較吸引人的購物中心，一些著名連鎖店包括J.C. Penney、Montgomery Ward等在此入駐。該市市議會希望有投資者能夠購買該物業，進而打造新的購物廣場。

投資 遊民 南加

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