南加州華人區房屋殺價成交 日增

加州房市火爆，但仍有一些地區的房屋單價相當便宜。（記者李雪／攝影）

南加 地產市場近來明顯放緩，也有地產人士指出，透過一些微小的數據，已經可以一葉知秋。華人區的一些城市近期的交易中，開始有越來越多的房屋是殺價成交的。

投資 房地產的一葉知秋的「一葉」在哪裡？地產經紀唐冠軍表示，投資房地產的一葉知秋是指各種經濟數據，包括「經濟、房市、房價 、利率、失業、建商、貸款、股市、疫情、治安法律、税法、新建屋、建材成本、房子供需變化、人口移動、量化寬鬆政策等」。

他分析本月上半月華人區多個城市的交易數據，發現南加州大部分城市，房市已降溫，房價由最高點下滑或走平；南加州各城市買方加價比率接近50%至60%，殺價比率接近30%至40%。其中在7月上半月房價比較堅挺的城市有西柯汶那（West Covina）、阿罕布拉（Alhambra）、羅蘭岡（Rowland Hts）。而該時段房價比較弱勢的城市有哈仙達岡（Hacienda Hts）、核桃市（Walnut）、奇諾岡（Chino Hills）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、芳塔那（Fontana）、Murrieta、Victorville。

例如在他列出的數據中顯示，市場仍比較堅挺的阿罕布拉市，仍有86%的房屋，也就是14筆交易，是加價成交的，殺價的僅有13%。而西柯汶那更有是18筆交易都是加價的，佔90%。而例如哈仙達岡，殺價售出的數量和加價售出的數量都是五棟，各佔50%。其他走弱的城市如安大略，有14棟房屋都是殺價售出，佔41%。

不過一些城市庫存並不多，數字基數小，每售出一棟房屋都會給數據帶來較大的波動，其數據的參考價值就比其他城市較弱。

此外唐冠軍還分析認為，為了抵抗通膨壓力，2022年上半年聯準會已經升息3次，這讓火紅的房市開始明顯降溫了。如果2022年下半年聯準會再升息3次，那麼美國房市就將提早過冬了。而2023年全球經濟將進入衰退期，對很想買到房子的買家來說，2024年至2025年這將是一個抄底的好機會，如果屆時房貸利率從10%個高點，降到5%以下時。

對於想要買房的民眾，他仍然建議，投資房子永遠是「地段、地段、地段」做為第一考量。而在房價高時，可以賣房或做1031交換，或在賣掉房子後，也可買人壽保險或年金，或許再多等三年，等到房價大跌時，配合自己的剛需，加之天時地利的機遇、財力，搶到中意的房子。不過無論是哪種方式，他都建議民眾應向理財師或會計師，或各行業專家諮詢。