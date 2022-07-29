我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

南加州華人區房屋殺價成交 日增

記者李雪／洛杉磯報導
加州房市火爆，但仍有一些地區的房屋單價相當便宜。（記者李雪／攝影）
加州房市火爆，但仍有一些地區的房屋單價相當便宜。（記者李雪／攝影）

南加地產市場近來明顯放緩，也有地產人士指出，透過一些微小的數據，已經可以一葉知秋。華人區的一些城市近期的交易中，開始有越來越多的房屋是殺價成交的。

投資房地產的一葉知秋的「一葉」在哪裡？地產經紀唐冠軍表示，投資房地產的一葉知秋是指各種經濟數據，包括「經濟、房市、房價、利率、失業、建商、貸款、股市、疫情、治安法律、税法、新建屋、建材成本、房子供需變化、人口移動、量化寬鬆政策等」。

他分析本月上半月華人區多個城市的交易數據，發現南加州大部分城市，房市已降溫，房價由最高點下滑或走平；南加州各城市買方加價比率接近50%至60%，殺價比率接近30%至40%。其中在7月上半月房價比較堅挺的城市有西柯汶那（West Covina）、阿罕布拉（Alhambra）、羅蘭岡（Rowland Hts）。而該時段房價比較弱勢的城市有哈仙達岡（Hacienda Hts）、核桃市（Walnut）、奇諾岡（Chino Hills）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、芳塔那（Fontana）、Murrieta、Victorville。

例如在他列出的數據中顯示，市場仍比較堅挺的阿罕布拉市，仍有86%的房屋，也就是14筆交易，是加價成交的，殺價的僅有13%。而西柯汶那更有是18筆交易都是加價的，佔90%。而例如哈仙達岡，殺價售出的數量和加價售出的數量都是五棟，各佔50%。其他走弱的城市如安大略，有14棟房屋都是殺價售出，佔41%。

不過一些城市庫存並不多，數字基數小，每售出一棟房屋都會給數據帶來較大的波動，其數據的參考價值就比其他城市較弱。

此外唐冠軍還分析認為，為了抵抗通膨壓力，2022年上半年聯準會已經升息3次，這讓火紅的房市開始明顯降溫了。如果2022年下半年聯準會再升息3次，那麼美國房市就將提早過冬了。而2023年全球經濟將進入衰退期，對很想買到房子的買家來說，2024年至2025年這將是一個抄底的好機會，如果屆時房貸利率從10%個高點，降到5%以下時。

對於想要買房的民眾，他仍然建議，投資房子永遠是「地段、地段、地段」做為第一考量。而在房價高時，可以賣房或做1031交換，或在賣掉房子後，也可買人壽保險或年金，或許再多等三年，等到房價大跌時，配合自己的剛需，加之天時地利的機遇、財力，搶到中意的房子。不過無論是哪種方式，他都建議民眾應向理財師或會計師，或各行業專家諮詢。

房價 投資 南加

上一則

利率上升、股價下滑 灣區房價降溫

下一則

東谷華人命喪沙漠 警疑他殺

延伸閱讀

華裔青年陳瑞自由泳賽奪冠 市議員頒獎

華裔青年陳瑞自由泳賽奪冠 市議員頒獎
紀念七七 南加國際傑人會「愛國歌賽」水準高

紀念七七 南加國際傑人會「愛國歌賽」水準高
巴沙迪那第一衛理公會教會27日舉辦免費舞台音樂劇

巴沙迪那第一衛理公會教會27日舉辦免費舞台音樂劇
世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童

世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童
一周七起 南加華人區又有7-11便利店遭持槍搶劫

一周七起 南加華人區又有7-11便利店遭持槍搶劫
南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

熱門新聞

滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案照片）

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

2022-07-27 02:20

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」