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房價太貴 購房者最想逃離城市 洛杉磯第二

洛杉磯訊
全美購房者最想逃離城市榜單，舊金山榜首，洛杉磯第二。（洛杉磯市景，本報記者╱攝影）
全美購房者最想逃離城市榜單，舊金山榜首，洛杉磯第二。（洛杉磯市景，本報記者╱攝影）

根據房地產經紀公司Redfin的報告，創紀錄數量的潛在美國購房者正在尋求搬遷。這份報告指出，Redfin用戶最有可能試圖離開的城市是舊金山、洛杉磯和紐約。

Redfin副首席經濟學家泰勒馬爾（Taylor Marr）在報告中表示，舊金山或聖荷西（San Jose）的典型住宅花費超過150萬元，加上現在5% 以上的抵押貸款利率，月供（房貸）會非常高。

馬爾指出，2022年第2季度，大約33%的 Redfin用戶在新城市搜索房屋，高於2019年新冠大流行前的26%。

根據Redfin的報告，潛在購房者尋求離開的前十個城市是：舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓特區、西雅圖、波士頓、底特律、丹佛、芝加哥和明尼阿波利斯；共同點是他們都是美國人口眾多的城市，僅明尼阿波利斯是榜單上唯一一個人口少於65萬的城市。

Redfin在分析了200萬用戶在100多個都會區的搜索後，得出這個榜單，它統計了「淨流入」和「淨流出」等指標，指的是試圖進入某個城市的人數，與想離開該城市的人數之比。報告稱，淨流出最多的城市是人們最想離開的城市。相應地，這些淨流入最多的城市可能會在未來幾個月出現大量房主湧入，這些城市是：邁阿密、佛羅里達州坦帕、鳳凰城、加州沙加緬度、拉斯維加斯、佛州開普科勒爾、聖地牙哥、佛州北港、聖安東尼奧及達拉斯。

佛羅里達州、加州和德州在這份名單上都有多個城市，這可能表明美國人渴望溫暖的天氣。佛羅里達州是最受歡迎的目的地，占據前十名中的四個。

很多人在搜索Redfin之類的網站時並不打算買房。該公司表示，其分析排除了此類搜索。馬爾指出，edfin的數據通常與人口普查的遷移模式一致，這表明其通常具有準確性。

全美購房者最想逃離城市榜單，舊金山榜首。（舊金山金山大橋；本報記者╱攝影）
全美購房者最想逃離城市榜單，舊金山榜首。（舊金山金山大橋；本報記者╱攝影）

舊金山 佛羅里達州 加州

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