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聯邦廣發緊急住房券 洛市只用5.8%

編譯組／綜合報導
洛杉磯市住房局（HACLA）讓聯邦發放的數千住房券閒置，許多無家可歸者至今仍無法擁有住房。（KTLA）
洛杉磯市住房局（HACLA）讓聯邦發放的數千住房券閒置，許多無家可歸者至今仍無法擁有住房。（KTLA）

洛杉磯時報報導，聯邦住房及城市發展部（HUD）2021年7月向全美各地住房管理部門發放緊急住房券，加州以洛市最多，價值近8000萬元，其次是洛縣。但相較其他地區，洛杉磯市住房局（HACLA）至今仍讓數千住房券閒置；與此同時，洛縣則有超過6萬人無家可歸。

在酒店房間和庇護所短暫停留後，羅賓斯（Yolanda Robins）於1月獲准搬進亞歷山大酒店公寓（Residences at Hotel Alexandria），在聯邦住房補貼計畫下重新生活。

但這位50歲的無家可歸者最終並未搬入公寓。公寓租賃代理Jahmean Magpantay說，「負責幫助人們獲得永久住房的政府機構搞砸了」。

Magpantay說，當時他們有空房，但HACLA員工從未回覆電郵和電話。數月過去，羅賓斯轉向一個名為王國勇士基金會（Kingdom Warriors Foundation）建立聯繫，然至今，與洛杉磯3,000多名領取緊急住房券的大多數人一樣，她的住房依舊不確定，相關單位效率極低。

截至21日，洛市僅使用196張緊急住房券，這大約是該市一年多前從HUD收到住房券的5.8%。聖塔芭芭拉住房管理局2021年7月獲得89張住房券，至今年2月已成功使用完畢。

HACLA主席格斯里（Dung Guthrie）將住房券低成功率，歸咎於一系列因素，包括具有挑戰性的租賃市場到機構內人員配置問題。

上月他曾表示，洛市住房管理局有一年多時間，讓人們住上房子。但HUD已設定2023年9月是最後期限。該機構於2021年5月指南中指出，若住房管理局「未能在合理時間內出租，HUD可能會撤銷這些住房券，並將其重新分配。」

該機構第八區主管范納特（Carlos VanNatter）說，HACLA正處理數百個未決的租賃批准申請，預計「很快」將再出租100多張緊急住房券。

與此同時，該機構表示，截至20日，洛縣收到1964張住房券，641張已成功租賃，出租率為32.6%。

全州範圍內至21日，HUD在加州發放的1萬7174張出租券中，28.6%已出租，遠低於全國的38%。

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