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洛縣6月房屋銷售 暴跌23%

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛縣6月房屋銷售量暴跌23%，35年中排名倒數第三。（記者邵敏／攝影）
洛縣6月房屋銷售量暴跌23%，35年中排名倒數第三。（記者邵敏／攝影）

隨著月供付款（房貸）飆升42%，洛杉磯縣6月房屋銷售量比去年同期銳減23%，是1988年以來銷售量第三低的6月，主因是購房者被過高的月付房款嚇跑了。

專業房地產網站DQNews 的一份報告稱，南加六縣6月有2萬0289 套單幢住宅、公寓、現有和新建住宅售出，房屋銷售量比5月減少1%，比過去一年下降25%。南加地區的房屋中位數價格為75萬元，月降1%，仍比去年同期上漲 11%。這些數據顯示，火爆的房產市場正在放緩。

僅在洛杉磯縣，6月總售出6628套住宅，是1988年以來、35年中銷售排名第三低的6月。從數據來看，6月比5月增加 1%，但6月銷售向來比5月好，1988年以來平均月增率是 6%，顯示今年的6月沒有往年的6月旺。在疫情前十年的6月房屋平均銷售量是7299套住宅，今年6月少了約9%。

洛縣房屋中位數本月持平，價格是86萬元，年漲8.9%。記錄顯示，今年4月房屋中位數在86.5萬，兩個月內下降0.5萬元。如果首付款是20%，大約是17.2萬，這代表一年內首付增加1.4萬元。

洛縣6月共售出4569 套現有單幢住宅，同比下降22%，中位數價格是93.5萬 元，年比上漲9%；售出現有公寓1807套，同比下降23%， 中位數71萬，年比上漲12%；新建房屋售出252 套，同比下降37%，中位數100.5萬 元，年比上漲31%。

房屋銷售量最近暴跌的主因是利率飆升，很多買家無力承擔，不得不選擇退出市場。在截至6月的三個月中，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為5.24%，去年同期為3%，這意味著購房者的購買力降低了24%。利率變化意味著購買中位數價格為86萬元的住宅，買家每月需支付3796 元，而12個月前的中位價為79萬，每月支付2665元。因此，從房價來看上漲9%，但每月房屋付款卻上漲42%。

Realtor.com的數據表示，洛縣和橙縣6月待售房屋庫存，比去年同期增加20%，在全美50個大都市中排名第27南加內陸地區的房屋供應量增長72%，在50個大都市排名第五。因為市場上庫存增加，這些地區的房屋掛牌價格也都在下降。

此外，對於買家來說，100萬在南加地區能買到多大的房子？根據Zillow的統計數據，洛縣能買到1684平方呎，比全美平均水平2528 平方呎小33%，橙縣面積為1687平方呎，聖伯納汀諾縣面積為2582 平方呎，河濱縣面積為 3032平方呎，比全美平均水平大20%。

洛縣 南加 利率

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