西好萊塢頂層公寓2150萬成交 今年洛縣最貴公寓

西好萊塢一棟頂層公寓，剛以2150萬元價格成交。這是今年迄今為止，洛縣最昂貴的公寓銷售。（Pendry Residences West Hollywood）

隨著供應增加，需求減少，南加州 房屋銷售中位數價格，5月至6月下降1萬元，然而豪宅銷售依舊熱滾滾。

南加州房價銷售中位數，5月至6月下降1萬元。（AP）

西好萊塢 （West Hollywood）的一棟頂層公寓，剛以2150萬元價格成交。這是今年迄今為止，洛縣最昂貴的公寓銷售，也是該縣有史以來，第四昂貴的公寓交易。

該單元占地6301平方呎，比絕大多數獨立屋面積大，還有一個2782平方呎的環繞式露台，可俯瞰整個洛杉磯美景。

該頂層公寓橫跨西好萊塢Pendry Residences十樓整層，這是由Montage Hotels & Resorts開發的酒店式公寓，買家購入後可自由進行空間設計。

美魔女薇格拉豪宅 1960萬元掛牌上市

美魔女薇格拉（Sofia Vergara）和男星夫婿男星喬曼根尼羅（Joe Manganiello）位於比佛利山（Beverly Hills）的時尚豪宅，日前以1960萬元掛牌。（Michael McNamara / Sotheby’s International Realty）

另外，美魔女薇格拉（Sofia Vergara）和男星夫婿男星喬曼根尼羅（Joe Manganiello）位於比佛利山（Beverly Hills）的時尚豪宅，日前以1960萬元掛牌上市，此價格幾乎是2014年1060萬元買價的兩倍。

紀錄顯示，薇格拉在出演「摩登家庭」（Modern Family）期間，成為好萊塢片酬最高的女演員。而主演「舞棍俱樂部」（Magic Mike）和「噬血真愛」（True Blood）的喬曼根尼羅，則於2020年在比佛利公園買了稍微大一點的物業。

他們出售的房屋興建於2006年，面積超過1萬1000平方呎，有七間臥室、11間浴室和充足的空間，此外還有健身房、電影院 、酒窖和吧台等設施。