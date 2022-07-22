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本周購房抵押貸款 略微攀升

記者李雪／洛杉磯報導
本周利率略微攀升。（佳信貸款提供）
本周利率略微攀升。（佳信貸款提供）

本周購房抵押貸款市場的走勢顯示本周利率略微攀升。自一周前以來，15年和10年期固定抵押貸款的利率增加了約0.250%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，MBS和債券定價均小幅走低，而10年期國債收益率開盤價為2.986%。而6月份的新屋開工量環比下降2%，若換算成年化率的話應為155.9萬套，但預測的是158萬套，這是2021年9月以來的最低水平。此外，單戶住宅開工下降8.1%，至98萬2000套，而包含五個或更多單元的建築開工是56萬8000個。6月份建築許可下降0.6%，轉換為年化率為168.6萬，也是連續第三個月下降。

由於投資者評估了另一輪公司收益，股市19日大幅上漲。截至美東時間上午11時22分，基準史坦普500指數上漲1.8%，而道瓊斯工業平均指數上漲485點，大約1.6%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲2%。

商務部19日公布的住房數據顯示，6月份的新房建設活動下降2%，為2021年9月以來的最低水平。由於新建築項目有所減少，抵押貸款的上升和房價高企的最新跡象，開始對一度火爆的房地產市場構成壓力。

貸款 指數 利率

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