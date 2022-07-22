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南加內陸地產交易熱絡 兩物流倉儲賣逾2億

記者啟鉻／綜合報導
厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（公寓官網）
厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（公寓官網）

南加內陸近期再有多項地產交易案，包括集合公寓被投資商以逾8000萬元收購，兩個物流倉儲出售，總交易額超過2億元，還有工業倉儲新建案等。顯示內陸地產交易依舊活躍，投資商對當地經濟前景頗有信心。

集合公寓收購案發生在聖伯納汀諾縣厄浦蘭市（Upland），公寓名為Foothill Ridge Apartment Homes，包括29棟建築，由一家投資公司近期收購，售價是8200萬元，相當於每單位35萬3448元。公寓原屬於一家投資公司，名為Virtu Investments，總部在橙縣Laguna Niguel，買家也是一家投資公司，主要業務是針對公寓投資，在橙縣爾灣市、洛杉磯地區都設有辦公地點。

厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（...
厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（公寓官網）

出售的集合公寓共有二層，232個單位，面積16萬7512平方呎，包括152個單位一居室，48個單位二居室一衛浴，其餘單位是二居室二衛浴。原來稱為Aspire Upland Apartments，佔地面積八畝，建於50年前。

兩項物流倉儲交易案。河濱縣東谷市（Eastvale）一棟建設四年的工業倉儲，以1億3650萬元出售給來自紐約的KKR&Co.公司；賣家是一家傢俱公司。整個倉儲佔地逾28萬6000平方呎。

厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（...
厄普蘭市集合公寓Foothill Ridge Apartment Homes。（公寓官網）

此外，與東谷市為鄰的城市Jurupa Valley也有一棟物流倉儲交易，佔地21萬615平方呎，交易額是1億元。買家是CenterPoint Properties物業公司。據收購方代表說，此次收購是該公司在九個月內的第五次收購案，總計收購金額達2億6500萬元。

CenterPoint Properties公司負責投資官員Ashley Vanacore表示，在內陸帝國需求是前所未有的，由於物流業務增多，靠近洛杉磯港、長堤港的物流設施越來越受物流業青睞。

河濱縣派里斯市（Perris）近日新增一項工業倉儲開發案，投資方以596萬元購買4畝土地，擬於2023年前完成建案。投資方與開發商是總部位於洛杉磯的Dedeaux Properties LLC.，整個工業倉儲佔地8萬8000平方呎。投資方代表Cody Lerner說，隨著內陸帝國工業設施空置率處於歷史最低水平，作為投資商注意到買家在選擇採購較小開發面積時更具有戰略意義，而此時投資該地塊，是公司最佳機會。

除以上地產交易案，河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）購物廣場Iris Plaza Shopping Center新進駐一家Dunkin's Donuts甜甜圈連鎖店，連鎖店面積2062平方呎，設有得來速車道（drive-through）服務。該購物廣場還有一家健身中心、Walgreens藥房、汽車維修AutoZone，以及多家快餐連鎖店包括IHOP、KFC、Carl's Jr.和Del Taco等。

投資 洛杉磯港 橙縣

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