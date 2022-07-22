集合公寓逾1億元成交 創南加內陸新高

圖為集合公寓Camino Real Apartments。（公寓官網）

南加 內陸集合公寓交易仍熱絡，近日，一棟集合公寓以超過1億元成交，再創內陸集合公寓交易額新高。而此前，內陸地區有多項集合公寓交易案，交易額令業界矚目。

位於聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）272個單位的集合公寓Camino Real Apartments以1億2300萬元售出，相當於每單位42萬5205元。據悉，賣家是總部在加州聖馬刁(San Mateo)縣的Acacia Capital Corp，買家是南加新港灘市的一家不動產投資 公司。

Apartments.com資訊顯示，該集合公寓建於2002年，佔地20畝，公寓面積近25萬平方呎，包括獨立車庫。月租金 從720平方呎一臥室的2270元，到1312平方呎的三臥室的3400元不等。

在此交易之前的6月初，安大略市集合公寓Citrine Hills（Terracina)，擁有736個單位，被投資公司Waterton Residential以超過三億元購買。顯示在新冠疫情發生後，愈來愈多房客青睞內陸租金較低公寓，而投資商看到這一趨勢，開始陸續收購內陸集合公寓。

其他近期集合公寓交易案，包括厄浦蘭市（Upland）Foothill Ridge Apartment Homes集合公寓，有29棟建築，於6月14日以8200萬元售出。根據商業不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）資料，同樣在安大略市，位於集合公寓區Citrine Hills以西3.5英里處的集合公寓ReNew Mills，6月間以4560萬元售出。

南加州三個公寓指數租金數據統計顯示，內陸地區公寓空置率降至20年來新低。內陸帝國（Inland Empire）2022年第一季度正在出租的公寓租金同比2021年上漲17.4%，平均月租金達到創紀錄的1941元。

據報導，隨著內陸地區近年經濟發展迅速，就業人口增加，愈來愈多家庭遷往內陸，對公寓的需求因此大增。除以上集合公寓交易案外，其他還有河濱縣門尼菲市一棟擁有330個單位的大型集合公寓，以1億5600萬元售出。莫瑞諾谷市集合公寓Sorelle Apartments，被聖地牙哥地產投資公司Tower16 Capital Partners購得，售價8500萬元。這家投資公司2021年初以來，已經在莫瑞諾谷市總計購得三處集合公寓，另外兩處集合公寓購買總額1億720萬元，其中Sienna Point集合公寓，共有384個單位，另一處Heacock Park Apartments共有120個單位。

集合公寓投資不僅在內陸熱絡，在南加其他一些地區，也較為搶手。據CBRE統計，投資者大舉在大洛杉磯地區購買公寓、複式住宅及多家庭公寓，投資額超過186億元。過去四個季度，大洛杉磯地區公寓投資，在69個都會區中排名第四，CBRE定義的大洛杉磯都會區，包括五個縣區，即洛杉磯縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、橙縣，以及范杜拉縣。