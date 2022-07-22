派里斯「太平洋路」新建案 50萬起跳

太平洋社區住宅效果圖。（住宅資訊網資料圖）

在河濱縣各城市中，派里斯市（Perris）是一座百年老城，於1911年5月建市。這是一座南加 鐵路經過的老城，市區有私人機場 ，是世界跳傘愛好者聚集地方，具有發展潛力。擬開發的社區「太平洋路」（Pacific Avenue），價位在50萬元左右，適合工薪族需要。目前已經建有三款展示屋。

新開發社區位於市區南部，地址是136 Seapine Ct. Perris。在聖蓋博谷東區的居民，可以通過215號公路駕車前往。三款二層獨立住宅，分別是49萬3990元的3居室2.5衛浴2車位車庫，面積1729平方呎；49萬7990元，3居室2.5衛浴2車位車庫，面積1828平方呎；53萬990元，4居室3衛浴2車位車庫，面積2144平方呎。從目前房市交易價位看，太平洋路社區住宅價格不算高，可以說是「經濟適用」。有興趣者，可致電888-471-1569詳詢。

太平洋社區住宅效果圖。（住宅資訊網資料圖）

三款房屋中價位最低的49萬3990元款住宅，自一樓前門進入，迎面是會客、餐廳及廚房一體的室內空間，側面有寬大玻璃窗，採光明亮，顯得室內富有生氣。一樓有共用公共衛生間、儲藏室及一個通往車庫的門。通往二樓起居區的樓梯就在門口右側。上去二樓，正對樓梯的是洗衣烘乾間，在二樓還有一個休閒區，面積不大，可以設為辦公區。獨立衛浴步入式衣櫃的主臥，還有共享衛浴設施的兩間次臥。主臥與次臥距離較近，適合中年夫妻及子女居住。

太平洋社區住宅效果圖。（住宅資訊網資料圖）

而價位較高的53萬990元款住宅，從內部結構看，一樓除會客飯廳廚房外，還有一間長輩屋，或可稱為保母間，可提供長輩及來訪親屬居住，該房間有自己的衣櫃，但沒有獨立的衛浴設施。通向二樓的樓梯，就設在長輩屋入口處。抵達二樓後，首先是一個家庭辦公區域，旁邊是洗衣烘乾間。一個獨立衛浴設施主臥，二間次臥，共享衛浴設施。適合有長輩、中年夫妻、子女三代同堂家庭。

太平洋社區住宅效果圖。（住宅資訊網資料圖）

太平洋社區是封閉式居民區，擁有社區中心、休閒公園、孩童遊樂場、公共泳池等設施。附近有小學中學及高中。周邊交通便利，可以到安大略機場、河濱市中心、洛杉磯地區、聖地牙哥及橙縣地區，處在河濱縣經濟發展帶上。市區有Ross Stores、Lowe's家居用品連鎖店、家得寶（Home Depot）連鎖店等。當地還有兩大特色，就是南加州 最大鐵路展覽館，飛機場高空跳傘，這裡是世界上最多的跳傘愛好者高空跳傘世界紀錄的創造地之一，其他特色包括市區人工湖等。

太平洋社區住宅效果圖。（住宅資訊網資料圖）

派里斯市於1911年5月26日建市，目前有人口近10萬人，以白人居民為主，亞太裔居民近年來也是人口數量增加很快，估計亞太裔居民有3萬人左右。當地居民近30%家庭年收入在聯邦規定的貧困線以下。派里斯市沒有城市警消，河濱縣警局負責當地治安，河濱縣消防局負責當地防火。