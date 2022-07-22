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聖蓋博推大型商住混合項目 建243戶康斗

記者王若然／聖蓋博報導
「太平洋廣場混合項目」占地約5.85畝。（聖蓋博市網站）
「太平洋廣場混合項目」占地約5.85畝。（聖蓋博市網站）

加州華人聚居的城市聖蓋博市（San Gabriel）近幾年不斷有開發商進駐，新的酒店、商舖拔地而起。近日，又有大型商住混合項目獲市議會通過，其詳細建設版圖也浮出水面。該項目占地約5.85畝，共有243戶康斗，以及健身房、超市等商家。開發商稱，建成後將惠及聖蓋博及周邊多個城市居民。

該建案名為「太平洋廣場多功能項目」（Pacific Square Mixed-use Project），於去年9月21日在聖蓋博市議會通過，根據聖蓋博市官網對該項目的描述，該項目位於聖蓋博大道700至800號，占地約5.85畝（25萬5000平方呎），分為700號廣場和800號廣場。這片土地南北延伸，東南西北分別是Glady街、Grand街、San Gabriel大道，以及El Monte街，整體鄰近Mission大道。這片土地此前為San Gabriel Nursery & Florist，但該商家已經遷走，目前這塊土地空置。

靠北的緊鄰El Monte Street的700號廣場將包括102戶康斗，四個工作暨生活單位，以及3萬6352平方呎的商用空間，包括餐廳、零售及一個健身房。靠南的緊鄰Grand Avenue的800號廣場包括141戶康斗屋，4個工作暨生活單位以及3萬9694平方呎的商用空間，包括餐廳、零售和一個超市。兩個廣場中間由一個露天公園連結，占地3萬3543平方呎，供民眾休閒、娛樂使用。商用空間位於一樓，上面四層為住宅。

該項目位於聖蓋博大道700至800號，目前為空置狀態。（聖蓋博市網站）
該項目位於聖蓋博大道700至800號，目前為空置狀態。（聖蓋博市網站）

該項目配有共983個車位，共三層停車場，最上面一層供商家使用，地下兩層共住戶使用。商住停車場由不同的入口進入，住戶有單獨的鐵門停車場，雙方互不影響。雖然目前還沒有信息透露出具體會有哪些商家會進駐該項目，但有知情人士稱，LA Fitness有意進駐。

該項目雖然在聖蓋博市內，但靠近聖蓋博東部邊界，毗鄰天普市（Temple City）和羅斯密（Rosemead），因此在建成後，將惠及附近多個城市居民。根據「太平洋廣場多功能項目」的網站，該項目自2017年計畫開始時，便積極聽取社區民眾的意見，經過走訪調查，在民眾對商戶的需求之上，設計了建設方案，例如該項目包括的健身房、超市、餐廳、麵包店都是社區居民所需。

聖蓋博目前正在規劃或建設中的項目有十多個，其中包括住商混合項目、醫療大樓、倉庫、商用、住宅等。在Valley大道上，Del Mar街西側的新建酒店及住宅、商用項目預計在今秋完成，鄰街的住商混合項目也快完成。

該項目為商住混合類型。（聖蓋博市網站）
該項目為商住混合類型。（聖蓋博市網站）

聖蓋博 健身 加州

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