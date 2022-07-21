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重金屬教父出售漢考克公園豪宅 開價1800萬元

編譯組／綜合報導
「重金屬教父」奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）和莎朗（Sharon Osbourne）夫婦，以1800萬元，將位於漢考克公園一座1920年代建築的物業掛牌出售。（Simon Berlyn）
「重金屬教父」奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）和莎朗（Sharon Osbourne）夫婦，以1800萬元，將位於漢考克公園一座1920年代建築的物業掛牌出售。（Simon Berlyn）

洛杉磯時報報導，「重金屬教父」奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）和莎朗（Sharon Osbourne）夫婦，以1800萬元，將位於漢考克公園（Hancock Park）一座1920年代建築的物業掛牌出售。

紀錄顯示，這對夫婦於2015年以1185萬元買下該屋。

豪宅興建於1929年，在他們買下該物業七年期間，奧斯朋夫婦更新該處，但保留物業原始好萊塢風格。室內有六房九浴，有著正式兩層門廳、水晶吊燈起居空間，木板辦公室等。

樂團主唱物業賣1390萬

「林普巴茲提特」（Limp Bizkit）樂團主唱佛瑞德斯特（Fred Durs...
「林普巴茲提特」（Limp Bizkit）樂團主唱佛瑞德斯特（Fred Durst）位於貝萊兒一棟中世紀寶石物業，以1390萬元上市。（Jason Ragle）

「林普巴茲提特」（Limp Bizkit）樂團主唱佛瑞德斯特（Fred Durst）位於貝萊兒（Bel-Air）一棟中世紀寶石物業，以1390萬元上市。

這座低矮的物業，座落在1.4畝土地上，俯瞰著洛杉磯。近年來該屋進行修復，但仍保持1970年代別緻的美學風格，稜角分明，長長的走廊與古怪空間等。

室內6600平方呎，單層住宅，被有持和水療中心的內部庭院環繞著。

演員史萊特別墅尋找買家

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演員史萊特（Christian Slater）在邁阿密待九年後，以395萬元，替...
演員史萊特（Christian Slater）在邁阿密待九年後，以395萬元，替其西班牙風格別墅尋找買家。（1oak Studios）

演員史萊特（Christian Slater）在邁阿密待九年後，以395萬元，替其西班牙風格別墅尋找買家。

紀錄顯示，他於2013年以221萬元購買該物業，之後進行些改變，將深色硬木板換成淺色橡膠木。

該物業佔地四分之一畝，距離椰子林（Coconut Grove）的比斯坎灣（Biscayne Bay）僅幾步之遙。該社區多年來出沒的名人，包括麥當娜（Madonna）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和MBA巨星詹姆斯（LeBron James）等。

洛杉磯 好萊塢

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