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本周抵押貸款利率 略微攀升

洛杉磯訊
本周抵押貸款和重貸利率表。（佳信貸款）
本周抵押貸款和重貸利率表。（佳信貸款）

本周抵押貸款市場的走勢導致利率略微攀升。過去一周，利率全面上漲約0.125%。

佳信貸款劉艷秋表示，12日MBS和債券定價相對持平，主要原因是國債收益率在通膨數據發布前找到立足點。美國10年期國債收益率目前為2.915%。她表示，十年期和兩年期收益率倒掛仍被許多人視為明顯的衰退信號。

全國獨立小企業聯合會6月份的指數顯示，企業信心出現了48年來未見的下降。通貨膨脹繼續困擾著小企業，許多小企業努力支付費用並維持利潤率以應對市場放緩需求。由於通膨壓力影響貸款量，銀行也將在本周公布收益，讓一些人考慮削減開支結構。過去幾周，市場在通膨和衰退擔憂之間搖擺不定。

股市12日在早盤交易中漲跌互現，在本周開始股市下跌之後，貨幣和商品市場引人注目。美國東部時間上午道瓊斯指數上漲0.3%，納指下跌0.3%，而史坦普500指數下跌不到0.1%。周一，納指下跌超過2.2%。歐元兌美元跌至1.0004，歐元與美元是否會1:1跌破令人關注。

最新消費者價格指數和生產價格指數在周四公布。周五公布的零售銷售數據也可進一步看清通膨壓力和走向。

指數 貸款 利率

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