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需求回落 加州售屋庫存量增加

記者啟鉻／綜合報導
由於需求回落，加州售屋庫存量增加。（記者啟鉻／攝影）
由於需求回落，加州售屋庫存量增加。（記者啟鉻／攝影）

加州房地產業者協會（C.A.R.）5月報告顯示，加州所有主要地區房價比上一年漲了超過10%，而南加州5月房價也出現新高，但銷售量下降。由於需求回落，加州售屋庫存量增加。

從區域層面看，報告數據顯示，所有主要區域當地房市銷售量比上一年都在下降。五個區域中有四個地區同比下降了兩位數。中部海岸區（Central Coast）在所有區域中降幅最大，銷售額比一年前下降了21.8%。與疫情發生前以2017年5月、2018年5月、2019年5月的銷售額平均值比較，該地2022年5月銷售額下降了19.8%。與上一年5月相比，南加州（Southern CA ）下降14.3%、中央山谷（Central Valley）下降12.2%、舊金山灣區（San Francisco Bay）下降11.5%，只有Far North地區在同比中是跌幅最小的，下跌為4%。

以縣域來觀察，在C.A.R.調查的所有縣中超過一半，至2022年5月，銷售額與一年前同期相比都在下降。加州有30個縣5月銷售額較比去年同期下降了10%以上，其中Plumas下降幅度最大，為46.3%，緊隨其後依次是Mono是33.3%、聖塔芭芭拉是29%。發生銷售量下跌的縣在5月平均跌幅是15.7%。與4月有9個縣銷售額增加相比，5月有12個縣銷售額同比有所增加，其中Del Norte增加最多是200%，依次為Siskiyou是53.5%，及Mariposa是50%。

從地區房價來看，加州所有主要地區房價比上一年漲了超過10%，而Far North和南加州在5月房價中位數出現新高。Far North地區房價同比漲幅最高，飆升16.4%，其次是中央山谷12.4%，舊金山灣區12.3%，南加州11.9%，以及中央海岸10.6%。

加州多處房市銷售量較上一年下降。（記者啟鉻／攝影）
加州多處房市銷售量較上一年下降。（記者啟鉻／攝影）

從縣域房價變動情況看，加州有15個縣在5月創下房價中位數新高。C.A.R.關注的51個縣中有45個縣房價中位數上漲，其中31個縣比一年前漲了10%或更多。Marin漲幅最大，是28.7%，其次是Siskiyou是27.3%，以及Napa是25.2%。有五個縣房價中位數較比上一年下降，包括聖塔芭芭拉跌幅最大，是30.7%，其次Mono是23.7%，Del Norte是22.9%。

報告指出，加州在5月整體供應狀況得到進一步改善，全州未售出庫存指數（UII）較比4月及上一年同期均大幅上升。UII在三個月以來首次回到二個月以上水平。其部分原因是供應增加，還有就是需求回落。由於過戶及待售屋銷售速度均大幅放緩，5月間標價出售房屋增加46.7%，是至少在過去89個月以來最大增長，5月掛牌銷售屋數量也攀升至2020年7月以來最高水平。

加州 房價 南加

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