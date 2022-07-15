勝利谷Desert Willow Village 售價約50萬

效果圖。（地產資訊網資料圖）

與南加很多地方住宅價位動輒60萬、70萬元相比，位於內陸的勝利谷（Victorville）或許可以滿足不少人安居夢想。最近當地開發的Desert Willow Village居民區，住宅價位在50萬元左右，均為一層獨立屋。而勝利谷市也是不少亞裔 居民近年來青睞定居的城市。

最近剛剛開發不久的Desert Willow Village，擬建五款展示屋，面積1454平方呎至2529平方呎，價格在44萬9900元至56萬9900元，地址：11172 Mesa Linda Street, Victorville, CA 92392。根據谷歌，這裡是新建居民區，有大片空地，附近已經建有數個居民區，並有餐飲購物、休閒公園設施。

效果圖。（地產資訊網資料圖）

擬開發的五款房型分布在五個居民區，包括Newport、Coronado、Pismo，以及La Jolla和Hermosa。住宅價位分別是52萬9900元起、44萬9900元起、56萬9900元起、49萬9900元起，以及47萬9900元起。以價格最高的56萬9900元為例，有五居室，三衛浴，二車位車庫，面積2529平方呎，全一層。內部結構，整個佈局採用左右對稱式，中間是廚房客廳會客室，左邊部分是車庫，及帶有獨立衛浴步入式衣帽間的主臥室，右邊部分是四間次臥，其中一間較大房間有自己獨立衛浴，其它三間有共用衛浴間。

價位最低的44萬9900元獨立屋，有三居室二衛浴，二車位車庫，面積1454平方呎。內部佈局，左邊部分是車庫及會客廚房餐廳一體空間，還有一間可以用作家庭辦公室的Covered Patio；中間是入門後一個走廊。左邊部分靠內是主臥室，有自己獨立衛浴及衣帽間，靠外邊是並排兩間次臥，有共享衛浴間，並有自己獨立衣帽間。

效果圖。（地產資訊網資料圖）

由於五款住宅都是全一層，很適合較年長人士及退休 人居住。從設計功能看，有房間是提供年輕人居住，也適合年長者與晚輩一起居住。

效果圖。（地產資訊網資料圖）

據建商提供資訊，社區環境優越，既能欣賞到白雪覆蓋山巒，也能體驗沙漠氣候的感覺，周邊交通便利，可以開車通過395號公路、15號公路到達想去的地方。臨近勝利谷就業 中心，休閒公園，學校以及通往購物、餐飲場所。附近學校有小學、高中，休閒場所包括Big Bear Lake以及Mojave Narrows Regional Park。住宅寬敞明亮、採光通透，周邊社區居民也很友好。不過，對於亞裔群體，該社區購買亞裔食材，目前就近購物還不太方便。

勝利谷市屬於聖伯納汀諾縣管轄，於1962年9月21日建市，人口十餘萬人，在聖伯納汀諾縣排列第五大城市。目前居民以白人為主，亞太裔居民比率在1%左右，近年來亞太裔居民人口逐漸增加。