加州議長倡設10億基金 幫首購族付頭款

議員提出「加州人夢想計畫」，擬設立10億元基金，幫助首購族支付頭期款。(加州房貸局)

加州 參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）日前提出「加州人夢想計畫」（California Dream for All），擬設立一個10億元基金，幫助首購族支付頭期款。

KTLA電視台報導，該計畫將替首購族提供17%資金，使他們不用擔心大筆頭期款來源，甚至可能替首購族支付全部頭期款，同時接受房貸諮詢。一旦首購族重貸款或賣屋，加州將獲得房價 17%的補償。

艾金斯說，這些資金將重新投資於該計畫，幫助更多首購族。

艾金斯上個月表示，「加州人夢想計畫，將讓更多人有機會擺脫租屋困境，成為加州第一位擁有房屋者，讓更多人幫助他們後代得以成功，也能讓他們有能力改變生活。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）說，該計畫將替中低收入家庭提供購屋途徑，在房價飆漲的此時，對他們而言，買屋幾乎是遙不可及的夢想。

馬世雲說，有鑒於目前加州首購族平均房價中位數超過59萬元，對加州來說，20%傳統頭期款的目標太不現實。

根據艾金斯辦公室數據，雖然2021年首購族房價中位數為59萬元，但當年首購族平均支付的價格，卻達71萬2040元。官員稱，這意味著整個加州只有26%家庭有能力購買中等價位的房屋。

官員指出，有色人種家庭此情況更為嚴重。艾金斯辦公室數據指出，目前只有17%西裔和非裔家庭能負擔得起中等價位房屋。

相關單位預計在下個年度，對「加州人夢想計畫」進行10億元投資，每年分配10億元，為期十年。

艾金斯辦公室稱，「這項計畫始於一年多前，上個月，參議會預算 小組委員會聽取該提案，並公布相關細節。」

立法機關並於20日通過一項包含該提案的預算，但仍在與州長紐森（Gavin Newsom）就最終支出計畫進行談判。