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社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

時尚大亨1.41億接手 The One半價賣 惹官司

編譯組／綜合報導
10萬5000平方呎的超級豪宅The One，引發爭議不斷。（KTLA）
10萬5000平方呎的超級豪宅The One，引發爭議不斷。（KTLA）

被稱為「The One」的超級豪宅，3月以不到其2億9500萬元標價一半的價格被拍賣時，使其成了債權人之間鬥爭的戰場。

這座10萬5000平方呎物業，以1億4100萬元出售給洛杉磯時尚大亨薩吉安（Richard Saghian）意味著主要貸款者可能破產。目前一家貸款機構已提起訴訟，稱其對另一家貸款機構採取不公平的商業行為。

約翰索登豪宅 616萬成交

由建築師萊特（Lloyd Wright）建造的約翰索登（John Sowden）...
由建築師萊特（Lloyd Wright）建造的約翰索登（John Sowden）豪宅，在洛斯菲利斯（Los Feliz）以616萬元價格成交。（Visual Media LA）

由建築師萊特（Lloyd Wright）建造的約翰索登（John Sowden）豪宅，在洛斯菲利斯（Los Feliz）以616萬元價格成交。該物業可說是南加州最優秀的新馬雅建築之一，外型酷似一座廟宇，也有人比做洞穴或大白鯊張大的嘴巴。

紀錄顯示，賣家是大麻企業家哥德法布（Dan Goldfarb）。2018年他斥資470萬元買下該建築。買家是Nate Daneshgar，其家族在洛杉磯市中心擁有Grand Central Market。

一房獨立屋 1845萬上市

馬里布Point Dume一房一浴屋，以1845萬元放上市場。（Mike Hel...
馬里布Point Dume一房一浴屋，以1845萬元放上市場。（Mike Helfrich）

位於馬里布Point Dume一棟1700平方呎，一房一浴獨立屋，以破紀錄天文數字，1845萬元放上市場。該屋可說是全南加州最昂貴的一房獨立屋，價位第二高的物業位於新港灘，一棟1200平方呎，有警衛的社區中，售價500萬元。

車庫變住屋 25萬大改造 

總部位於洛杉磯的Bunch Design公司，建築師Bo Sundius和His...
總部位於洛杉磯的Bunch Design公司，建築師Bo Sundius和Hisako Ichiki夫婦，以約25萬元價格，將車庫改造為附屬住宅單位（ADU）。（Mariah Tauger）

2018年，總部位於洛杉磯的Bunch Design公司，建築師Bo Sundius和Hisako Ichiki夫婦，以約25萬元價格，將車庫改造為附屬住宅單位（ADU）。這個號稱850平方呎空間，有拱形階梯式天花板和多個天窗，陽光從黃色的空間，透過天窗反射進來，整體空間顯得比850平方呎大得多。

貸款 洛杉磯 加州

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