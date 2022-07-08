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1呎只要31元…加州最便宜房價 半數在南加

記者李雪／綜合報導
加州房市火爆，但仍有一些地區的房屋單價相當便宜。（記者李雪／攝影）
加州房市火爆，但仍有一些地區的房屋單價相當便宜。（記者李雪／攝影）

根據最近公布的一些地產數據，似乎南加州也仍有相當便宜的房屋可買。加州房屋平均每平方呎單價最便宜的郵編區域，排名前15個當中，有過半都在南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），最便宜才31元一呎。而最昂貴單價的郵編區高達每平呎4257元，卻也不在大城市地區。

無論在南加洛杉磯還是北加舊金山，過去兩年瘋狂的房市使加州許多地區的房價都高不可攀，動則高達每呎1000元。即使是沙加緬度和弗雷斯諾等以前負擔得起的地方，如今對許多加州人來說都已經遙不可及。

根據加州地產經紀協會（CAR）的數據，4月加州待售屋每呎平均價格為383元。而根據Redfin與Nexstar共享的數據，仍有500多個郵政編碼的房屋比這便宜。

數據顯示，中央山谷（Central Valley）和北加州地區有幾十個社區，房屋售價在每呎150到250元之間。南加州的聖伯納汀諾縣和沙加緬度縣的某些地區，仍然有一些地方的價格甚至更低，尤其是沙漠社區或農村農業地區。

在最便宜的15個郵編區中，有八個都在南加州聖伯納汀諾縣。根據Redfin的數據，每平呎最便宜的價格可以在郵編區93562找到，其中包括聖伯納汀諾縣的Trona沙漠社區。Redfin在2022年2月至4月期間收集數據時，Trona的該郵政編碼每呎的中位售價僅為31元。Trona在2019年遭受過一系列非常強烈的地震重創，包括7.1級地震，但仍未能從對房屋和企業的破壞中恢復過來。

而其他幾個沙漠社區在最便宜的房地產中名列前茅。聖伯納汀諾的Bluewater和Big River地區、Oro Grande、Victorville、Needles地區，靠近Barstow的Hinkley、Yermo地區，約書亞樹國家公園東邊的聖伯納汀諾縣區，都上榜加州最便宜的前15個郵編區。

聖地牙哥縣最便宜的郵政編碼是91934，這是美墨邊境的一個孤立地區。而在灣區，最便宜的郵政編碼位於索拉諾縣（Solano），在Vacaville以北的地區，郵編為95696。

而意料之外又情理之中的是，房價最昂貴的加州郵政編碼是93920，這個地區更為人所知的是Big Sur。在昂貴、僻靜的海岸線上，一呎的價格將花費4257元。

加州 南加 郵政

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