升息衝擊房市 房貸暴漲1倍 專家：進場須謹慎

洛杉磯資深房地產經紀、鄭德倫地產貸款學院院長鄭德倫。（記者楊青／攝影）

聯準會調息連漲3%，疫情兩年多來一路高歌的房地產 一片哀嚎，美國未來房市撲朔迷離。南加房地產專家指出，目前的房市對許多人來說確實有如冬天即將到來，但同時也可能是一些人期待了好久的春天。不過專家提醒，即便已經聞到了春天氣息，也千萬不要一頭栽進去，多分析比較很重要。

全國住宅建築商協會NAHB最新公布的數據，6月美國在住宅上的信心指數下降2點至67點，創下2020年6月以來的最低水平，也創下這個指數的六連降；美國5月的消費者物價指數同比增速創下40年來的新高；今年年初美國30年期固定抵押貸款 平均利率 為3.25%，目前飆升到驚人的6.13%，半年中已創下美國自2008年房市大崩盤以來的最高利率水平。近期美聯準會宣布增加75個基點，讓大量的購房者望而卻步，抵押貸款大幅減少，房屋銷售下降。

洛杉磯資深房地產經紀、鄭德倫地產貸款學院長鄭德倫表示，疫情兩年多來全國出現房價高漲甚至一房難求情況，不少房子甚至以高於叫價三至四成甚至更高的價格售出。持續兩年的房價高漲最重要的原因來自於成本提升，疫情之後閉關鎖國和停工停產的模式，造成建築成本大幅度成長。與此同時，美國政府調低購屋利率，最低時達到2.75%，商業不動產打包成商業不動產債券基金賣給政府，政府幫助商家扛住租金和利息等措施，都使得美國房地產呈現「繁榮景象」。但是，如今卻面臨嚴峻挑戰，如果戰爭和疫情不結束，全球供應鏈還是斷層，情況很難好轉。

鄭德倫表示，在升息之後，政府已明確表示要減債，不再繼續扛下抗疫的債務，即將到期的債務將釋放到市場上。目前的房貸利率回升2013-14年的水平，但實際數字卻是從之前的3%左右上升到6%，民眾房貸成本增加一倍，倉庫和零售店鋪等商業地產成本還貸更高。

資深房地產經紀李秉信認為，商業地產最麻煩的地方是五年或七年輪回到期，重新回歸市場利率。2015至2017年非常低的商業貸款利率，這兩年正好遇到重新貸款和利息暴漲，很多商業地產可能被迫出場。

這波調息對商業地產挑戰巨大，部分購物商場和零售店鋪已法拍產品上市。李秉信表示，部分投資人也關心網路時代購買實體商業地產是否有風險？他認為，大家都害怕擔心的時候是進場最好時機。別人的冬天可能是你的春天，冷暖自知。

鄭德倫表示，多家大型銀行數字顯示，今年第一季度沒有按時付房貸的數字是去年的七倍，六月升息之後，情況可想而知。但目前市場上的法拍數量依然有限，主要是因為銀行目前還有一些新的保護措施，這一波的拍賣屋會比2008年複雜很多。

他認為，這波的拍賣如果想要從中獲利，不是只有單純地瞭解和銀行之間的債務，還要全面瞭解可能潛在的其他官司糾紛，比如是否有中小企業貸款或者私人信用貸款糾紛，要研究這些債務是否可以被清除等等，需要更多的專業知識。

另外購買法拍重新修整也要因地制宜，比如鄭德倫自己不久前就購買舊金山很爛的酒店改成老人公寓，創造增值。