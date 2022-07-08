我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

升息衝擊房市 房貸暴漲1倍 專家：進場須謹慎

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯資深房地產經紀、鄭德倫地產貸款學院院長鄭德倫。（記者楊青／攝影）
洛杉磯資深房地產經紀、鄭德倫地產貸款學院院長鄭德倫。（記者楊青／攝影）

聯準會調息連漲3%，疫情兩年多來一路高歌的房地產一片哀嚎，美國未來房市撲朔迷離。南加房地產專家指出，目前的房市對許多人來說確實有如冬天即將到來，但同時也可能是一些人期待了好久的春天。不過專家提醒，即便已經聞到了春天氣息，也千萬不要一頭栽進去，多分析比較很重要。

全國住宅建築商協會NAHB最新公布的數據，6月美國在住宅上的信心指數下降2點至67點，創下2020年6月以來的最低水平，也創下這個指數的六連降；美國5月的消費者物價指數同比增速創下40年來的新高；今年年初美國30年期固定抵押貸款平均利率為3.25%，目前飆升到驚人的6.13%，半年中已創下美國自2008年房市大崩盤以來的最高利率水平。近期美聯準會宣布增加75個基點，讓大量的購房者望而卻步，抵押貸款大幅減少，房屋銷售下降。

洛杉磯資深房地產經紀、鄭德倫地產貸款學院長鄭德倫表示，疫情兩年多來全國出現房價高漲甚至一房難求情況，不少房子甚至以高於叫價三至四成甚至更高的價格售出。持續兩年的房價高漲最重要的原因來自於成本提升，疫情之後閉關鎖國和停工停產的模式，造成建築成本大幅度成長。與此同時，美國政府調低購屋利率，最低時達到2.75%，商業不動產打包成商業不動產債券基金賣給政府，政府幫助商家扛住租金和利息等措施，都使得美國房地產呈現「繁榮景象」。但是，如今卻面臨嚴峻挑戰，如果戰爭和疫情不結束，全球供應鏈還是斷層，情況很難好轉。

鄭德倫表示，在升息之後，政府已明確表示要減債，不再繼續扛下抗疫的債務，即將到期的債務將釋放到市場上。目前的房貸利率回升2013-14年的水平，但實際數字卻是從之前的3%左右上升到6%，民眾房貸成本增加一倍，倉庫和零售店鋪等商業地產成本還貸更高。

資深房地產經紀李秉信認為，商業地產最麻煩的地方是五年或七年輪回到期，重新回歸市場利率。2015至2017年非常低的商業貸款利率，這兩年正好遇到重新貸款和利息暴漲，很多商業地產可能被迫出場。

這波調息對商業地產挑戰巨大，部分購物商場和零售店鋪已法拍產品上市。李秉信表示，部分投資人也關心網路時代購買實體商業地產是否有風險？他認為，大家都害怕擔心的時候是進場最好時機。別人的冬天可能是你的春天，冷暖自知。

鄭德倫表示，多家大型銀行數字顯示，今年第一季度沒有按時付房貸的數字是去年的七倍，六月升息之後，情況可想而知。但目前市場上的法拍數量依然有限，主要是因為銀行目前還有一些新的保護措施，這一波的拍賣屋會比2008年複雜很多。

他認為，這波的拍賣如果想要從中獲利，不是只有單純地瞭解和銀行之間的債務，還要全面瞭解可能潛在的其他官司糾紛，比如是否有中小企業貸款或者私人信用貸款糾紛，要研究這些債務是否可以被清除等等，需要更多的專業知識。

另外購買法拍重新修整也要因地制宜，比如鄭德倫自己不久前就購買舊金山很爛的酒店改成老人公寓，創造增值。

資深房地產經紀李秉信。（檔案照）
資深房地產經紀李秉信。（檔案照）

貸款 利率 房地產

上一則

僑委會愛僑卡上線 送9000張限量版悠遊卡

下一則

洛油價每加侖跌破6元 指日可待

延伸閱讀

憂中國擷取美國用戶資料 參議員要求審查TikTok

憂中國擷取美國用戶資料 參議員要求審查TikTok
美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅

美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅
中華總會館升旗賀國慶 憶爭取華裔權益歷史 促成3法案

中華總會館升旗賀國慶 憶爭取華裔權益歷史 促成3法案
拉美再掀粉紅浪潮？ 專家：左翼執政已今非昔比

拉美再掀粉紅浪潮？ 專家：左翼執政已今非昔比
醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象

醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象
小摩房貸部門 將裁員逾千人

小摩房貸部門 將裁員逾千人

熱門新聞

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
此為洛杉磯市的樓宇；在南加州（洛杉磯、聖地牙哥）淨資產要390萬元才算富有。（本報記者╱攝影）

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

2022-07-03 18:52
Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作