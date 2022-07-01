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10年國債利率 本周較大提高

洛杉磯訊
小額貸款利率。（佳信貸款劉艷秋提供）
小額貸款利率。（佳信貸款劉艷秋提供）

十年期國債本周出現一些變動，利率較大幅提高。6月28日過去的一周，總體利率下降0.375%至0.5%。

佳信理財表示，MBS和債券的價格28日都差強人意，國債收益率則小幅上漲。美國十年期國債收益率目前為3.226%。隨著出口需求增加，美國商品貿易逆差收窄至1043億元。商業數據也顯示零售庫存增加，出口增長1.2%，而進口則持平。在物流不確定的情況下，美國零售商和製造商已加緊努力建立庫存，以確保滿足需求。然而，隨著通貨膨脹繼續影響消費者在商品和服務上的支出，未來幾個月商品銷售可能會減弱。

史坦普凱斯席勒房價指數顯示，4月份全國價格同比上漲20.4%。這比3月份的20.6%略有下降。雖然20個城市中的大多數在上次讀數中環比上漲，但只有九個城市4月份的價格上漲速度快於3月份。坦帕、邁阿密和鳳凰城繼續以35.8%的同比價格漲幅領先該指數。隨著國債收益率上升，抵押貸款利率正在攀升。

由於震蕩的交易進一步擴大，股市6月28日走低。史坦普500指數抹去早些時候的漲幅，以虧損交易，在27日收盤小幅虧損後跌幅增加。那斯達克綜合指數下跌超過1%，道指小幅下跌。

一份新報告顯示，由於通膨擔憂持續，美國6月份消費者信心惡化至16個月低點，引發市場擔憂前景惡化，可能導致實際支出和活動進一步放緩，股市平均走低。在中國將旅行者所需的隔離時間減半後，中國股市在盤前交易時段短暫提振，這表明中國可能正在放鬆對經濟增長構成風險的最嚴格的零疫情政策。亞洲和歐洲的股票指數普遍上漲。美國原油價格一度升至每桶111元以上，十年期國債收益率回升至3.25%以上，逼近上周高點。

十年國債利率。（佳信貸款劉艷秋提供）
十年國債利率。（佳信貸款劉艷秋提供）

指數 國債 利率

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