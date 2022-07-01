華人改建房屋 許可等了半年

裝修工作拖延是普遍現象。（Pexels）

在加州 的屋主若想要做房屋改建，本來就已經因為缺工而難上加難。而若是要涉及到改動結構和外觀，基本上少不了向市府申請許可（permit）。但疫情以來因為人手短缺，申請數量多等，許可的審批時間一拖再拖。最近就有新手屋主首購房屋，原本高高興興的準備重新裝潢後入住，結果半年後仍住在出租屋裡無法動工。

華裔 李太太和先生去年底在南巴沙迪那市買到一棟房屋，因為當時價格戰激烈搶房難，他們便決定買一棟較為陳舊的房子自己做一些改建。沒想到從年初遞交改建許可申請，一直都毫無動靜，他們不時寫郵件催促案件負責人，卻也毫無進展。「看來今年年底是住不進去了」，李太太無奈表示，除了加建的許可要等五、六個月，普通改建的許可也要很久。

好不容易攢錢買到第一棟房屋，這對夫婦還是得要繼續住在出租屋裡，而且租約也眼看要到期，「要是再不批准許可，7月之後只能去後院住帳篷了」。等了六個月，最近李太太終於拿到樓宇局（Building Dep）的一個初步通過，然後案子接下來將轉給規劃局（Planning Dept.）再做批准，屆時才能最終批下來。

李太太認為政府效率實在太誇張，對此也非常生氣。此外由於供應鏈問題，訂購心儀的傢俱也要等半年起，讓她的新家安頓過程十分不順利。相比之下，她的鄰居在她買下新房後不久也售出，新屋主已經做完不需要許可的簡單裝修後，再次轉手賣給第二任屋主，「鄰居都賣了兩輪，我的許可證都還沒批下來」。

對此，南巴沙迪那市市長Michael Cacciotti也表示很無奈，因為該市提交申請的屋主太多，現在工作人員都還在審理半年前的申請，就連他自己的朋友也沒辦法，只能等。

其實不僅是動房屋結構需要申請許可，若是涉及到一些管線，也一樣要經歷漫長繁瑣的程序。華裔譚女士也同樣是去年底在大熊湖地區購買了一棟小屋，小屋使用的是丙烷罐，她計畫改為使用天然氣 。她向天然氣公司申請後，對方表示因為埋燃氣管線需要挖地，而當地政府在5月之前都不會發允許挖地的許可，於是一等就是半年。到了5月終於發了挖地許可後，她又被告知因為新裝的管子超過六呎長，要請聖伯納汀諾縣的樓宇局檢查員來檢查過，才能安裝器表。如此一來一去已經快到7月了，譚女士的「工程」至今還未完成。

熟悉建築事務的華裔建築師柴大方表示，屋主提交申請後，等待半年的情況非常正常，市府審批改建申請一直都很慢，這兩年各地機構都缺人手，更加雪上加霜。她經手的建案中最誇張的是聖塔蒙尼卡（Santa Monica），不僅慢還不講道理。她負責的一處六戶康斗的建案已經做了兩年，現在全部歸零又要從頭來過。