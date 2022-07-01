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租金漲 南加內陸集合公寓成投資熱門

記者啟鉻／綜合報導
投資集合公寓，大熱門。（檔案圖）
投資集合公寓，大熱門。（檔案圖）

根據公寓租金統計機構近期提供數據，南加州公寓租金整體上漲，集合公寓成為投資熱門，而公寓空置率也創下20多年來新低。南加內陸，河濱縣、聖伯納汀諾縣，投資收購公寓更是搶手熱絡，僅一家投資商就在內陸購買三棟集合公寓，投資近2億元。

南加州內陸地區近年經濟發展快速，增加許多大型倉儲物流中心，就業人口增加，愈來愈多家庭遷往內陸，公寓需求大增。投資者看重當地更具有良好經濟前景地區的集合公寓。僅僅在不到半個月時間，聖伯納汀諾縣安大略市兩棟集合公寓被收購，公寓臨近市區南部Ontario Ranch，收購總額3億5600萬元，月平均租金自1700元至2100元之間。購買者是來自芝加哥的一家投資公司。

河濱縣門尼菲市一棟擁有330個單位的大型集合公寓，前不久，以1億5600萬元售出。這棟公寓位於門尼菲市中心區，於2020年2月面向公眾，共有330個單位。買家是位於聖地牙哥的物業投資管理公司MG Properties Group。

莫瑞諾谷市集合公寓Sorelle Apartments，被聖地牙哥地產投資公司Tower16 Capital Partners購得，售價8500萬元。這家投資公司在2021年初以來，已經在莫瑞諾谷市總計購得三棟集合公寓，另外兩棟集合公寓購買總額1億720萬元，其中Sienna Point集合公寓，共有384個單位，另一處Heacock Park Apartments共有120個單位。三棟集合公寓購買總額近2億元。

集合公寓之所以搶手，原因主要是租金持續上漲，不愁房客，營利穩定。據統計，進入2022年5月，南加州21個人口規模較大城市公寓租金，已經連續19個月維持上漲勢頭。平均租金是每月2067元，平均一個月增加14元，一年租金上漲至少284元。南加地區公寓租金年平均上漲18%，洛杉磯地區年上漲14%，橙縣上漲18%，內陸地區上漲17%。2022年第一季度內陸公寓空置單位租金詢價比2021年初增加了17.4%，而且勢頭不減。有的華人公寓經理表示，一個公寓單位出租資訊發布後，申請者多達數十個，房客排著隊等候租屋。

實際上，集合公寓投資不僅在內陸熱絡，南加很多地方也都很搶手。據美國商業不動產服務公司CBRE統計，在過去四個季度，投資者大舉在大洛杉磯地區購買公寓、複式住宅及家庭公寓，投資額超過186億元。CBRE最新報告稱，過去四個季度，大洛杉磯地區多戶公寓投資在商業房地產公司調查的69個都會區中排名第四，CBRE定義的大洛杉磯都會區包括五個縣區，即洛杉磯縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、橙縣，以及范杜拉縣。

CBRE執行副總裁扎德（Dean Zander）表示，南加內陸帝國（Inland Empire）、橙縣、聖地牙哥地區，因在生命科學領域、倉儲、物流配送中心就業增加，當地房租快速上漲。在公寓投資方面，內陸、聖地牙哥市場最受關注。投資者正在利用高需求和租金增長，尋求最高的投資回報，預計租金將繼續上漲，但這種情況對房客並不是好兆頭。

他認為，聯準會提高利率抑制高通膨，但房價仍居高不下，對於房客以及潛在購房者，政府困措施無法解決他們遇到的困難。南加州房租持續強勁增長，儘管存在利率壓力，但投資者還是會持續對集合公寓投資。

投資 租金 南加

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