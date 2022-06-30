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洛城富豪被控扣留1.9萬租客押金 將賠1250萬元

編譯組／綜合報導
洛杉磯開發商帕爾默（Geoffrey Palmer），日前同意對一項集體訴訟案支付1250萬元。圖為該公司旗下 Da Vinci承租公寓。(Ｇ.H. Palmer Associates官網）
洛杉磯開發商帕爾默（Geoffrey Palmer），日前同意對一項集體訴訟案支付1250萬元。圖為該公司旗下 Da Vinci承租公寓。(Ｇ.H. Palmer Associates官網）

洛杉磯知名房東，億萬富翁洛杉磯開發商帕爾默（Geoffrey Palmer），日前同意對一項集體訴訟案支付1250萬元。該訴訟指控他的公司在超過1萬9000名租客搬出他的公寓大樓時，扣留他們押金。

這項和解協議將於7月18日提交洛杉磯高等法院法官Elihu M. Berle進行初步批准，標誌著租戶與帕爾默的公司，GHP Management Corp.之間長達四年的法律訴訟案，終於劃下句點。

根據法庭文件，GHP Management是G. H. Palmer Associates的子公司之一，後者是南加州最大的「房東」，在南加州23處擁有1萬5000套公寓，多年來通過收取維修和清潔費，向數千名租客扣押金，但並未適當的通知他們。

富豪戰爭╱100萬元戶外雕塑引發

億萬富豪葛洛斯（Bill Gross）位於拉古拉納灘家中一座價值100萬元的戶外...
億萬富豪葛洛斯（Bill Gross）位於拉古拉納灘家中一座價值100萬元的戶外雕塑，與鄰居托菲克（Mark Towfiq）發生爭執。（Mark Towfiq）

而億萬富豪，昔日債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）位於拉古拉納灘（Laguna Beach）家中一座價值100萬元的戶外雕塑，與鄰居，科技企業家托菲克（Mark Towfiq）發生爭執，雙方都報警，提出限制令和訴訟。

這起紛爭，成為鄰居們幸災樂禍的傳奇之一。這位退休的債券大王在該市批准這項雕塑品後發表聲明，然托菲克卻互相指責對方騷擾。

最終，葛洛斯不僅不得不拆除雕塑周圍的保護網，還取消安裝永久性玻璃和鋼蓋的計畫，以便在明年1月取得城市許可證名。

不僅如此，在托菲克抱怨家中附近出現炫光後，葛洛斯家中周圍的藍色玻璃燈光饗宴，只能出現在晚間10點前。

富豪售屋╱菲尼斯別墅566萬賣出

葛萊美歌手獎得主菲尼斯（Finneas O'Connell），日前以566萬將其...
葛萊美歌手獎得主菲尼斯（Finneas O'Connell），日前以566萬將其位於馬里布Las Floresw灘的海濱別墅售出。（engel.studios)

獲得葛萊美歌手獎和製作人獎的菲尼斯（Finneas O'Connell），日前以566萬元價格，將其位於馬里布（Malibu）Las Floresw灘的海濱別墅售出。

這位與妹妹橫掃葛萊美獎的自學少女，「怪奇比莉」（Billie Eilish）合作而聞名的製作人售出該屋的價格，比他在2020年買下這棟物業的價格高出47萬5000元，也比他於今年5月將房屋放上市場所開出的價格高出16萬元。

這棟舒適的小屋佔地1250平方呎，根據多重上市服務（Multiple Listing Service），他在物業上市一周後，就收到一分出價。

洛杉磯時報證實，該屋的買家是出版商史米斯（Jennifer Smith），她創辦C雜誌（C Manazine），並擔任聖塔芭芭拉雜誌（Santa Barbara Magazine）總裁兼編輯總監。

雕塑 洛杉磯 加州

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