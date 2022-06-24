10年來 德州柯林縣亞裔增長率全美第6

東Plano Grand home建案。（盧英蘭提供）

疫情第一年美國前十大都會區的人口統計顯示，德州 達拉斯（Dallas）都會區是人口增加最多的都會區，總共增加了9萬7000人。但實際達拉斯的市區僅增加1萬5000人，其他都在福瑞斯科(Frisco)、麥金尼(McKinney)和布蘭諾（Plano）等衛星城。其中布蘭諾如今成為華人聚居的城市。

據華裔地產經紀盧英蘭介紹，這三市是柯林縣（Collin County）的前三大城市，三市毗鄰彼此形成聚居。雖然廣義上都屬於大達拉斯都會區，但其實柯林縣相對於達拉斯，更像是洛杉磯縣相對於橙縣的關係，而其中布蘭諾市則與爾灣在各方面都十分相似。

柯林縣在過去十年亞裔 人口增長比率位居全美第六，德州第一。而布蘭諾在2019年的人口數據，顯示亞裔佔22.2%。隨著亞裔人口增加，華人從事政治活動的越來越多。盧英蘭表示，以往達拉斯或柯林縣會有一、兩位台灣裔的參政候選人，但近年來越來越多，有一些從加州搬來的亞裔或西裔出來競選，這都是近五年內發生的事情。

布蘭諾市有超過132個企業總部，包括摩根大通（JP Mortgan Chase）、Capital One Finance、Liberty Mutual、內布拉斯加州 家具、豐田北美總部、JC Penny、華為、惠普IT dept.、三星北美總部，另有超過431上市公司在此設有辦公室，總計創造6萬3010個工作崗位。

在全美超過25萬人的城市中，布蘭諾被評為最安全的城市。該市也不斷對公共安全進行再投資，以高標準的公共安全來吸引企業和家庭搬到該市。與此同時，人口增長創造了經濟活動，也提高了城市內每個人的生活水平。

盧英蘭表示，將總部設在布蘭諾市的公司很多，該市有一條很大的街，就叫「總部街」（Headquarter Drive）。柯林縣和達拉斯之間在招商引資方面其實一直在良性競爭，而布蘭諾市「就是20年前的爾灣，注重科技、醫療」。她表示，Medical City Healthcare醫療集團在北德州有16家連鎖醫院，成為整個美南的其他州的醫療中心，比如阿肯色州的民眾也都有過來看病的，如果沒有醫保也可以去。

她認為，在柯林縣的幾座城市中，布蘭諾有足夠面積和人口數，也有足夠的經費，最重要的是一個城市的發展需要有遠景，城市才會越來越成功，在這方面，她認為布蘭諾最為理想。