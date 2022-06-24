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德州布蘭諾華人：房價、油價比南加便宜 生活品質提高

記者李雪／洛杉磯報導
北柯林縣的Celina city新開發案。（盧英蘭提供）
北柯林縣的Celina city新開發案。（盧英蘭提供）

加州出走德州的民眾不少，而其中搬去熱門小城布蘭諾（Plano）的華人，分享體驗指出，就業不用擔心。同時，雖然生活無聊不少，但因為房價、油價便宜，生活品質也可以大大提高，為了孩子教育也仍值得。

仍在讀大學的華裔Emma陳一直住在南加州，一年多以前她的父母從泰國移民來美，因有朋友住在布蘭諾，於是她的父母決定落腳該市。而Emma也因此常常往來兩地，對於生活成本、節奏等差異頗有感觸。她表示，布蘭諾也是華人區，只不過沒有洛杉磯華人區這麼集中，但中餐以及華人的娛樂設施如KTV也都有，只不過地大分散需要開遠一點。但當地交通方便，馬路寬限速高，也沒有測速照相。因此華人在當地生活，其實很便利。她並認為布蘭諾感覺更安全，在市區也很少見到遊民。唯有普通商場裡都有售槍店，這讓她覺得有一些危險。

最吸引Emma的是，布蘭諾的物價、房價不僅比洛杉磯便宜，也比達拉斯便宜。雖然可能買菜買電器等商品差異不大，但最近油價飛漲後，當地油價也才三元多至四元。洛杉磯的一棟房子賣掉後可以在布蘭諾換兩棟。而且稅低，沒有州所得稅，因此若是從洛杉磯搬過去，生活品質可以大大提高。

此外，相比南加州，布蘭諾步調生活慢，工作大多沒有洛杉磯緊張，綠地也比洛杉磯多，生活很舒服。Emma陳近期也在找工作，發現布蘭諾因為在迅速發展，有很多新創公司，工作崗位很多。例如豐田、日產公司都從加州搬去，製造更多機會。在布蘭諾的親友也都表示，最近搬來當地的加州人越來越多。

據Redfin報導，洛杉磯是人們尋求搬到達拉斯地區的首選來源地。而許多華人紛紛表示，教育是他們出走的最重要原因。

一位在知乎上分享自己生活和育兒經驗的「大熙小希的媽媽」網友，在經過一番深思熟慮後，早先從北加州硅谷（亦稱矽谷）搬至布蘭諾附近。她坦言其實很喜歡灣區，單身時棲身狹小的出租房，在大城市逐夢當然沒有問題，可是因為有了孩子後，不得不考慮經濟問題。畢竟當地房價只有北加的四分之一，卻一樣有良好的公立教育，這成為她和家人做出決定的最大原因。不過她也指出，物價並沒有想像的那麼低，連鎖商店如好市多、大華、梅西百貨等出售的商品，價格幾乎都一樣。

另一位網友也在論壇中表示，因為家裡兩個孩子，想要買學區房。但若在加州，恐怕幾年內是無法實現，尤其是早先搶房熱潮下，學區房根本負擔不了。但孩子要上學，也等不了自己事業發展賺錢買房了，而之前因為去過布蘭諾感覺很好，因此最終決定搬家。雖然當地生活無聊，氣候是夏天太熱，冬天不暖，但畢竟為了孩子讀書也值得。

新近完成Arlington學區運動中心。（盧英蘭提供）
新近完成Arlington學區運動中心。（盧英蘭提供）

加州 洛杉磯 華人

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