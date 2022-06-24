低稅率、低房價… 南加華人組團 德州布蘭諾市買房

布蘭諾北邊的麥金尼商業區開發案。（盧英蘭提供）

南加州 近年來治安每況愈下，加上高房價、高稅率，讓許多居民出逃搬至德州 。德州布蘭諾市（Plano）的華人地產經紀，近期就迎來不少來自洛杉磯 的房屋買家。

布蘭諾市是美國德州柯林縣（Collin County，縣亦譯為郡）和丹頓縣(Denton County)的一座城市。在2020年人口普查中，人口為28萬5494，是達拉斯福和都會區的一部分（Dallas–Fort Worth metroplex）。與休士頓一樣，布蘭諾是德州兩個主要的華裔集中地之一。布蘭諾被認為是美國西部最適宜人居的城市之一；2008年，人口普查局通過比較全國人口超過25萬的城市的家庭收入中位數，將布蘭諾列為美國最富有的城市之一；2010和2011年，富比世雜誌連續兩年將布蘭諾列為美國人口超過25萬的城市中最安全的城市之一。

華裔地產經紀盧英蘭，也是北德州柯林縣台灣商會會長。她發現最近一段時間，有很多客戶來自洛杉磯，甚至不只一個來自南加商會的成員組團過去考察。除了買住宅房屋，也有商家想要將企業搬到德州，或者將加州總部搬到布蘭諾市。她的客戶計畫從加州搬到布蘭諾市的更是不勝枚舉，「就連在餐館吃飯，旁桌的都是從洛杉磯搬來的」。她說每周都聽到想要從洛杉磯搬來的人，「洛杉磯是怎麼了？」

雖然也有一些來自紐約、芝加哥等都會區的買家，大概是因為天氣關係。但來自南加州的買家數量不尋常的多，引起她的注意。在詢問了不少來自南加的客戶後，她發現大家主要看中公共安全、公立教育、低稅率、低房價這幾點。

在公共安全方面，與加州各地要求減少警方預算相反，布蘭諾市為了希望吸引500強公司在當地設總部，警力預算是全美前20名，「畢竟公司總部在不安全的地方，對企業招募工作人員不利」。在公立教育方面，德州產業稅中的大部分錢都流入教育系統。比如為了吸引優秀的警察和教師到該市安居，該市政府還有「Good Neighborhood」項目，要求開發商留出定量房屋給該項目，而在該市上班的人警察和教師，可以申請零首付的房屋貸款，且以特別便宜的價格買到房子，「可見政府有多注重公安和教育」。

低稅率對許多商家來說更具有巨大吸引力。由於德州免州所得稅，這對商家來說是直接的利潤增長。最近搬遷或考慮搬去當地的的華人行業，包括建材行業、汽車零件。德州也是一個東西兩岸運輸中間的物流中心，此外還有許多品牌的精品行業，以及酒、農產品等。

此外，布蘭諾市的低房價也是吸引洛杉磯人的原因。目前該市全新2000呎獨立屋，大概有5000多呎的地皮，只要62萬元左右，單價在每呎250元。她舉一位客戶為例，賣掉在洛杉磯的一棟近300萬元的房子，花150萬元到布蘭諾買了一處5000呎的辦公室，然後再買了三棟住房，一棟70萬元的自住，另外兩棟做為出租的投資房。

德州布蘭諾近來有不少新開發社區，該市已成為亞裔居民進駐首選。（圖片由盧英蘭提供）

她表示，布蘭諾市的房價和南加州大約差三到四倍。南加屋主都可以很輕鬆的賣掉一棟，在德州換三至四棟。年輕人大多畢業兩年內一定都可以有能力買房，尤其是從事醫療、科技行業，幾乎畢業兩個月，有兩個月的薪資證明，就可以有能力買房。

近期上漲的利率對當地房市影響也不大，除了4.5%至5.5%還是算30年的低點，她指出，最重要的是畢竟房價低，如果是買200萬元的房子和50萬元的房子貸款算下來影響很大。但低價的房屋差2%的利率，每個月不過差一、兩百元，對負擔能力來說影響並不大。

針對若干報導提到隨德州房價漲，部分屋主對產業稅（property tax）跟漲而頭痛一事，盧英蘭解釋，德州產業稅各市不一，愈新的城市稅率愈高。布蘭諾建市相對早、所以產業稅率比其他城市稍低。此外，稅率隨著房價增值、市政府會順勢調整。買房前需要問清楚稅率。

德州電費相對加州也是高一些、但是前幾年己開放市場，在供電公司公開競爭下，在供電合約期滿後、很容易轉換供電商，也是應對之道。2014年後建築法規修正、加入嚴格的綠建築概念，所以2014年後建的房子比較省電，一般四口之家2000平呎月均電費約90至120元上下。

德州政府對房子的估價多半比市價低，所以房子擁有愈久、交的稅愈少。每年4月1日至30日縣府寄出估價單，5月1日至15日為申訴期。