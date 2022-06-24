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升息影響投資公寓熱？專家：暫時放緩 但不會停

記者啟鉻／洛杉磯報導
集合公寓內景。（檔案圖）
集合公寓內景。（檔案圖）

美國聯準會近日為盡快抑制高通膨，一次性升息三碼，創1994年以來最大增幅，雖然聯準會正在努力抑制通脹，但很多經濟分析人士認為，美國經濟衰退或不可避免。面對經濟前景不確定性，是否南加，尤其是內陸集合公寓投資熱會停步？華人地產投資專家認為，因投資商也在觀望，會暫時放緩投資步伐，但因有營利空間，公寓投資會持續。

集合公寓。（檔案圖）
集合公寓。（檔案圖）

國際商業不動產投資師簡志誠認為，升息對集合公寓投資確有影響，畢竟投資者收的租金扣去各種開銷，還要償還房貸。在支付房貸部分變高的情況下，個人收入會受影響。在升息還未完全穩定下來前，投資者會採取暫時觀望態度。等待調息完成後，借貸成本變高，資產價值也會有所調整。但投資步伐不會就此停止，會稍緩慢一些。他表示，美國是典型的消費型經濟，通膨問題加劇，也會導致租金上漲幅度放緩，這些因素，都是投資者需要考慮的。

地產專家袁立功指出，聯準會升息，所有的地產交易都受到影響。但投資人手裡有錢，存在銀行不划算，必定會選擇投資項目，若現在投資股市，風險更大。投資在集合公寓，至少還有固定租金收入。對於投資者來說，並不在意房貸利息跌漲。越早投資公寓，就越早拿到租金，形成固定收入，而且租金現在還在調漲，處於高位。甚至就算房價跌，房租不見得會隨著房價跌。租金處於某個高位時，即使下跌，也是很慢的。或許投資者看到聯準會升息動作，公寓投資步伐會緩慢一些，但不會停止。

物業管理者溫貴芃認為，聯準會升息，對於公寓投資者來說，有影響，但不是很大，最終的財務壓力，都會轉嫁到消費者。不過她對投資公寓不感興趣，因為需要與各種人打交道，對她不適合。內陸資深商業地產經紀李恩慶表示，內陸地區經濟發展前景高於南加其它地區，所以投資者更看好投資當地公寓獲利，對內陸公寓投資會持續。

集合公寓內景。（檔案圖）
集合公寓內景。（檔案圖）

投資 租金 升息

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