掛牌測試 洛杉磯房市交易熱 屋主脫手賺一筆

房地產崩盤消息出來後，部分屋主將房屋放上市場測試房價。（美聯社）

儘管房市崩盤消息甚囂塵上，洛杉磯房地產 交易仍熱絡。洛杉磯時報報導，位於南洛杉磯斯勞森路（Slauson Avenue）旁，一座1920年代小平房，目前正掛牌上市。

屋主Cassandra Lane寫到，「我還沒準備好離開，但兩個月前，我與我的房地產經紀人丈夫馬庫斯（Marcus）交談後，發現現在是賣方市場，房價處於歷史新高。但專家預測另一場房市崩盤指日可待，我同意讓房子上市測試市場。」

Lane說，他們在2015年以40萬元購買該屋，目前她正試圖保護她的房子，免受投資 者影響，這些投資者正以他們無法承受的價格大量翻轉附近房屋。「但現在看到自己的房屋上市，我覺得我就是自己所討厭的投資者。」

已故喜劇演員懷特（Betty White）位於布倫伍德（Brentwood）房子，以1067萬8000元價格順利出售，比要價高出10萬3000元。（Anthony Barcelo）

已故喜劇演員貝蒂懷特（Betty White）位於布倫伍德（Brentwood）房子數週前掛牌上市後，這個以殖民地風格見長的房屋，以1067萬8000元價格順利出售，比要價高出10萬3000元。

這位喜劇演員另一處位於Carmel-by-the-Sea一棟俯瞰大海的濱海別墅，近期也以1077萬5000元價格售出，比標價高出282萬5000元。

已故美國汽車業代表人物艾科卡（Lee Iacocca）位於貝萊爾（Bel-Air）老家，近期以2770萬元完成交易。（Mike Kelley）

另外，已故美國汽車業代表人物艾科卡（Lee Iacocca）位於貝萊爾（Bel-Air）老家，近期以2770萬元完成交易。

艾科卡在當地生活近30年，在那裡招待過法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）等賓客至2019年去世。一年後，其女兒以1950萬元將莊園賣給真人秀明星加利奇（Lilly Ghalichi）。她與丈夫Dara Mir在兩年內，將室內進行翻新，今年4月以3200萬元掛牌出售，不到一個月就有人出價。

前洛杉磯公羊隊（Rams）NFL球星高夫（Jared Goff），以750萬元將其位於隱藏谷房屋掛牌上市。（Jeff Elson）

另外，前洛杉磯公羊隊（Rams）NFL球星高夫（Jared Goff），以750萬元，將其位於隱藏谷（Hidden Hills）房屋掛牌上市。

紀錄顯示，這位加州本地人2018年以來一直持有該莊園，居住期間，在綠樹成蔭的後院增加一個果嶺。

該屋佔地1.4畝，包括5000平方呎主屋，1100平方尺賓館與可俯瞰游泳池與水療中心的寬敞露台。