新研究：洛杉磯 對首次購屋族最不友善

洛杉磯對首次購屋族不友善。(洛杉磯市住房局)

CBS電視台報導，金融機構Bankrate 6月13日發布的研究指出，在各項評比中，洛杉磯 對首次購屋族而言，是最不友好的大都會 城市，對想購買人生第一套房屋的他們而言，天使之城無疑是「地獄」。

該研究根據可負擔性、就業因素、住房市場緊張程度、安全性與健康和文化等因素，針對全國50個大都市進行排名。根據Bankrate.com，首購族在購屋時，應考慮所有因素。

該報告指出，雖然洛杉磯在健康與文化方面排名第三，但負擔能力排名，50個大都會地區第49，就業因素排名第48，住房市場緊張度排名第39，安全性排名第30，種種因素，使洛杉磯成了對首購族最不友好的都會區。

該研究稱，根據人口普查數據，以25歲至44歲為主的洛杉磯家庭收入中位數為8萬643元，僅略高於匹茲堡收入中位數。該研究認為匹茲堡是最適合居住的都會區，根據其可負擔性、大量房源供應與安全性來說，也是最適合首購族入手的都會區。

Bankrate分析師奧斯特洛夫斯基（Jeff Ostrowski）在一份聲明中說，過去兩年房地產熱絡，擴大低價和高價都會區之間，可負擔能力的差距。「但隨著遠距離工作成為許多白領階層工作新常態，在生活負擔更輕的地區，同時持更具豐厚的薪水是可能的。」

在這項研究中，加州 其他都會區情況也好不到哪去。首購者最糟糕的十個城市中，有五個位於加州，包括排名第47位的河濱縣（Riverside）、46名聖荷西（San Jose）、43名舊金山和41名聖地牙哥等。

然而，這些地區在文化和健康類別方面，都排名靠前，其中，舊金山在此方面排名第一。