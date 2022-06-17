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房市降溫? 新房銷售總數下滑 需求可能開始放緩

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

隨著房價創歷史新高和抵押貸款利率上升，房地產專家最近給潛在的買家，傳達了一個簡單的的信息：如果可以等待請繼續等。

人口普查數據顯示，近幾個月來，新房銷售總數開始下降，從3月到4月估計下降了16.6%，下降表明飆升的需求可能開始放緩。這只是一個跡象，表明房地產市場，正在對近幾個月來不斷變化的宏觀經濟預測做出的反應。

本周早些時候，世界銀行下調今年的全球增長預期，理由是新冠疫情及烏克蘭戰爭對經濟造成了持續破壞。同時警告稱，自上世紀70年代以來，從未出現過的滯脹（stagflation）經濟時期可能即將到來，也就是說即使增長放緩，物價仍會繼續上漲。

為了扭轉趨勢，美聯準會提高利率以抑制需求，希望疫情後的供應增長，通膨放緩。最近一段時間的加息，已將30年期固定利率抵押貸款利率推高至5%以上，這是十多年來的首次。這個增幅對一些人來說，可能是好消息；但對另一些人來說，卻是壞消息。

有跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，4月份美國房屋銷售連續第三個月下降。人口普查局的數據顯示，新售出房屋數量也在下降，比去年同期下降27%。NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，「未來幾個月將出現更多下降，在過去兩年房屋銷售活動顯著飆升後，我們可能會回到疫情前的水平。」

儘管最近售出的房屋總數有所下降，但價格仍接近歷史高位。4月的現房價格中位數為39萬1200元，比去年同期高出近15%，4月新房的銷售價格中位數為45萬600元。Realtor.com的高級經濟學家George Ratiu表示，「對於有耐心並且可以等待的買家來說，在幾個月內，很可能看到一個非常不同的房地產市場。」

儘管最近售出的房屋總數有所下降，但價格仍接近歷史高位。（記者邵敏／攝影）
儘管最近售出的房屋總數有所下降，但價格仍接近歷史高位。（記者邵敏／攝影）

房地產 利率 疫情

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