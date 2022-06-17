現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急

房市波動前景不明，投資者還需謹慎。（記者啟鉻／攝影）

雖然南加州 房市已經沒有了先前價格飛漲的態勢，依舊充滿不確定性。部分有意購屋者質疑，眼下是否是進場購買住房的好時機？華人地產專家表示，還是要看準時機才出手購屋。

資深地產專家周克蕙認為，南加州住宅價格現在漲得夠高了，未來房價會慢慢降下來。她建議，現在勿要急著出手，需要等待。若申請房屋貸款 ，由於貸款利率 一直在調漲，部分人由於承擔不起每個月房貸，只好延緩觀望。如果去投資購屋用於出租，假如申請了高利率貸款，最終或無法支付每個月房貸。若選擇自住，也需要看準時機。用現金購買，因不需要貸款，隨時購買都可以，更不需要著急出手。

她分析說，現在油價居高不下，物價也隨之上揚，人們薪水也不見漲多少，面對高物價人們消費就會緊縮，將錢用在最緊要的支出上。而有些公司的產品賣不出去，就會倒閉，發生裁員失業。這樣將出現經濟衰退，發生惡性循環。因此愈來愈多人對房市、對經濟前景悲觀。據最新消息，全美樓市已經傳來危險信號。統計表明，全美新房銷售量出現九年來最大跌幅，而5月全美樓市庫存增加8%。越來越多買家開始拋售套現，而全美抵押貸款需求量更跌至22年來最低水平。

從加州房市來看，據地產專業媒體報導，在過去50餘年裡，加州整體經濟已經從快速增加的就業引擎，變為全美最大但增長緩慢的商業機器，也加劇加州房市波動。加州住房存量無法跟上經濟擴張步伐，所以出現房價的最大波動。而投資者希望藉著房價波動從中獲益，但對於真正需要住房的普通人來說，在住房負擔能力上，卻帶來不小挑戰。尤其是現在，經濟前景不明，通貨膨脹加劇，房貸利率上漲，人們購買住房信心大打折扣。

地產投資專家謝宗煌表示，若貸款購屋，當然要等到有好的貸款利率，再申請房貸購屋。現金購屋，需要等到2022年秋天或2023年春天，再看機會是否決定購買。因為2022年夏季房市還會對住房有較強需求，所以房價相對來說，還會維持一段時間的強勢。因為通貨膨脹，房貸利率一定會上調，投資者現在不是進場好機會。

地產專家袁立功則認為，雖然房市銷售量下滑，但價格並未有明顯太大變化。房貸利率上調，通膨率已經超過8%，但作為部分投資者因為房市有利可圖，還是會鎖定較合適利率，進軍房市獲利。對於自住購屋者，現在可能還在租房住。由於房租過高，若購屋的話，比較而言，每月支付房貸也比支付租金要好。現在房貸利率還處在低區間，所以有的潛在買家也會出手購屋。但他認為，今年秋季開始，會出現房市上下波動情況。